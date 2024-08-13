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Акція для нових бізнес-клієнтів Portmone: комісія 0% на перші 50 000 грн обігу за картками Visa

13.08.2024 10:15
Микола Деркач
Новини компанії
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Сервіс професійних платіжних рішень Portmone за підтримки світового лідера індустрії електронних платежів Visa вже вдруге надає можливість малому та середньому бізнесам скористатися спеціальними умовами підключення в рамках партнерської програми «Підтримай Своїх»

Акція для нових бізнес-клієнтів Portmone: комісія 0% на перші 50 000 грн обігу за картками Visa

Відтак, кожен український підприємець, який зареєструється в системі Portmone з 1 липня до 15 вересня 2024 р. включно, зможе приймати оплати онлайн на умовах безвідсоткової комісії за транзакції картками Visa у тарифах з договором.

Деталі про умови спецпропозиції

Щоб стати учасником акції, підприємець або компанія мають:

  • бути зареєстрованими на території України (крім окупованих регіонів), не перебувати у стані припинення діяльності або банкрутства;
  • створити бізнес-акаунт на сайті portmone.com.ua в розділі «Для бізнесу» протягом терміну, зазначеного вище;
  • приймати платежі з банківських карток Visa. Зауважте, що обслуговування карток інших систем не передбачає наявності пільги.

Комісія 0% діє для перших 50 тис. грн торгового обороту. А отже, це чудовий спосіб зменшити витрати на старті співпраці.

Як взяти участь в акції

Для підключення інтернет-еквайрингу і отримання оплат онлайн на пільгових умовах представникам МСБ потрібно здійснити наступні кроки.

  1. Оберіть умови підключення, що підходять для вашого бізнесу, та зареєструйте з 1 липня до 15 вересня 2024 р. включно акаунт мерчанта за посиланням.
  2. Активуйте компанію, заповнивши анкету в В2В-кабінеті.
  3. Підпишіть двосторонній договір на підключення обраного тарифного плану.
  4. Пройдіть онбординг в системі Portmone та отримайте доступи до тестового платіжного функціоналу.
  5. Інтегруйте обране рішення на вашому сайті чи у мобільному додатку.
  6. Почніть приймати оплати онлайн через платіжний шлюз Portmone за акційними умовами – 0% комісії за транзакції картками Visa.

*Умови акції не розповсюджуються на оплати картками інших платіжних систем.

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Після завершення акції всі учасники будуть переведені на тарифні плани, згідно умов підписаних договорів на підключення.

Переведення учасників акції на стандартні тарифи Portmone відбудеться:

  • у випадку, якщо мерчантом було досягнуто обігу по транзакціях картками Visa в розмірі 50 000 грн в період дії умов акції;
  • на момент завершення дії умов акції, незалежно від того, чи заявлений обіг було досягнуто мерчантом (не пізніше 31.12.2024 року).

Організатори залишають за собою право змінювати умови, терміни дії акції та відмовляти у підключенні мерчантам, які не відповідають вимогам політики діяльності системи Portmone та стандартам міжнародної платіжної системи Visa.

Офіційні правила Акції.

Компанія Portmone разом з Visa завжди радо підтримують локальних підприємців, всіляко сприяючи зміцненню й розвитку українського бізнесу навіть у найскладніші часи.

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Рубрики: FinTechVisaГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесPortmone
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