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Portmone.Billing: нова ера в управлінні рахунками для ОСББ, комунальних підприємств, тощо

09.04.2025 15:10
Ольга Деркач
Партнерський матеріал
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Компанія Portmone презентувала сучасну екосистему повного циклу для створення рахунків і управління платежами — Portmone.Billing. Рішення дає змогу впорядкувати й контролювати роботу ОСББ та управляючих компаній, комунальних і охоронних підприємств, а також навчальних центрів, громад, тощо

Portmone.Billing: нова ера в управлінні рахунками для ОСББ, комунальних підприємств, тощо

Новий білінговий продукт дозволяє відстежувати заборгованості та працювати зі звітами, які оновлюються щогодинно. Продуманий до дрібниць функціонал Portmone.Billing може значно розвантажити керівника та бухгалтера, позбавивши багатьох рутинних задач.

Це комплексний інструмент, покликаний спростити розв’язання цілої низки нагальних питань — від укладення договору з ОСББ до організації ремонтів і проведення онлайн-зборів комунальної спільноти. Продукт полегшує процес оплат, спрощує облік витрат, сприяє злагодженій та прозорій взаємодії власників житла з комунальним підприємством чи управляючою компанією.

Можливості сучасної білінгової системи для ОСББ, комунальних підприємств та інших установ 

Керівництву і бухгалтеру компанії чи об’єднання Portmone.Billing допомагає:

  • приймати від платників покази приладів обліку, що надсилаються через сайт або мобільний застосунок Portmone;
  • вести облік споживання електро- і теплової енергії, води та газу за індивідуальними і загальними лічильниками;
  • формувати регулярні та одноразові рахунки;
  • налаштовувати правила, сценарії та зовнішній вигляд групових рахунків;
  • виставляти рахунки мешканцям в особистому кабінеті Portmone, в мобільних додатках понад 30 банків, у месенджерах, надсилати їх на email, показувати в терміналах EasyPay і City24;
  • приймати оплати, здійснені банківськими картками (VISA і MasterCard), через Google Pay/Apple Pay, а також готівкою через термінали;
  • сповіщати платників про наявність боргів;
  • формувати звітність з витрат і заборгованостей.

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Для мешканців передбачена можливість отримувати та сплачувати всі рахунки на одній платформі, відстежувати фінансовий стан будинку або ЖК, брати участь в опитуваннях, залишати заявки на виклик майстра чи додаткові послуги.

Переваги Portmone.Billing для бізнесу 

Суттєвими перевагами білінгової системи є:

  • мультиканальність виставлення рахунків — надання платникам можливості оплачувати послуги у найзручніший для них спосіб (карткою на сайті та в застосунку Portmone, через онлайн-банкінг, через Google Pay/Apple Pay, а також готівкою в платіжному терміналі);
  • створення персоналізованих рахунків лише з потрібними пунктами в таблицях;
  • налаштування окремого доступу для кожного користувача відповідно до його ролі — керівник, бухгалтер та служба підтримки / часткового доступу для наглядової ради будинку;
  • готові інтеграції з клієнт-банками, каналами оплат і обліковими системами;
  • ведення обліку кількох об’єднань в одному кабінеті;
  • щогодинні оновлення — це дозволить швидко відстежувати зарахування коштів і не надсилати повідомлення про борг споживачам, що вже здійснили оплату;
  • технічна підтримка 24/7.

Кожен білер має можливість спробувати та протестувати функціонал системи протягом перших трьох місяців, далі користувачі можуть перейти на річний тариф.

Щоб оцінити можливості та переваги Portmone.Billing, потрібно: 

  1. Зареєструвати акаунт або увійти в наявний профіль за посиланням.
  2. Створити кабінет білера — вказати його назву, обрати тип компанії та ввести кількість регулярних рахунків.
  3. Створити компанію, по якій планується виставлення рахунків.

Активувавши потрібні опції, ви зможете швидко навести лад в управління будинком, автоматизувати процеси розрахунків на підприємстві.

Керуйте обʼєднаннями у зручній білінговій системі від Portmone. Створюйте та доставляйте рахунки у кілька кліків.

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїPortmone
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