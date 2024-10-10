Великий ритейлер Unilever остаточно вийшов з російського ринку

Крім бізнесу та заводів Unilever на території росії, компанія також позбулась всіх своїх активів у Білорусі

Британський гігант харчових продуктів та товарів побутової хімії Unilever оголосив про завершення виходу з російського ринку. Ритейлер завершив продаж свого бізнесу в країні, а також в сусідній Білорусі. Раніше ми писали, що Unilever отримав дозвіл від урядової комісії рф на вихід з ринку.

Всі російські та білоруські активи Unilever належали її дочірній компанії Arnest Group. Вона була продана групі «Арнест». Таким чином, закриття угоди з продажу остаточно завершує присутність Unilever у росії, повідомили у пресслужбі компанії.

Продаж включає весь бізнес Unilever в Білорусі та рф, а також його чотири заводи в Єкатеринбурзі, Омську, Санкт-Петербурзі та Тулі. Офіційні умови угоди та сума не розголошуються.

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«Протягом останнього року ми ретельно готували російський бізнес Unilever до можливого продажу. Ця робота була дуже складною і включала розділення ІТ-платформ і ланцюжків поставок, а також перехід брендів на кирилицю», — заявляє гендиректор Unilever Хайн Шумахер.

Зазначимо, станом на кінець 2022 року Unilever оцінювала свої російські активи у €900 млн. РосЗМІ раніше писали, що з урахуванням дисконту може йтися про суму угоди в 35-40 млрд рублів (близько $400 млн).

За оцінками проєкту Leave-Russia.org, іноземні компанії щорічно сплачують близько $20 млрд податків в бюджет рф, з якого фінансується війна проти України.

Довідково

Unilever належать бренди Axe, Dove, Rexona, Sunsilk, Knorr, Lipton, Domestos та інші. У росії компанія працювала з 1991 року. Unilever входить до топ-40 іноземних компаній в рф за виторгом.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Unilever призупинила постачання своєї продукції до росії і експорт товарів з її території, а також згорнула програму інвестицій у російський бізнес, але повністю пішла з країни лише зараз.

Нагадаємо, популярний застосунок Notion оголосив про вихід з російського ринку. Причиною зупинки роботи сервісу для планування Notion в росії стали американські санкції.

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За матеріалами Forbes