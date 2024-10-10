close-btn
PaySpaceMagazine

Великий ритейлер Unilever остаточно вийшов з російського ринку

10.10.2024 19:30
Дарія Шуть
Читати росiйською

Крім бізнесу та заводів Unilever на території росії, компанія також позбулась всіх своїх активів у Білорусі

Великий ритейлер Unilever остаточно вийшов з російського ринку

Фото: unilever.ua

Британський гігант харчових продуктів та товарів побутової хімії Unilever оголосив про завершення виходу з російського ринку. Ритейлер завершив продаж свого бізнесу в країні, а також в сусідній Білорусі. Раніше ми писали, що Unilever отримав дозвіл від урядової комісії рф на вихід з ринку.

Всі російські та білоруські активи Unilever належали її дочірній компанії Arnest Group. Вона була продана групі «Арнест». Таким чином, закриття угоди з продажу остаточно завершує присутність Unilever у росії, повідомили у пресслужбі компанії.

Продаж включає весь бізнес Unilever в Білорусі та рф, а також його чотири заводи в Єкатеринбурзі, Омську, Санкт-Петербурзі та Тулі. Офіційні умови угоди та сума не розголошуються.

Читайте також: Meta заборонила RT та інші російські державні ЗМІ

«Протягом останнього року ми ретельно готували російський бізнес Unilever до можливого продажу. Ця робота була дуже складною і включала розділення ІТ-платформ і ланцюжків поставок, а також перехід брендів на кирилицю», — заявляє гендиректор Unilever Хайн Шумахер.

Зазначимо, станом на кінець 2022 року Unilever оцінювала свої російські активи у €900 млн. РосЗМІ раніше писали, що з урахуванням дисконту може йтися про суму угоди в 35-40 млрд рублів (близько $400 млн).

За оцінками проєкту Leave-Russia.org, іноземні компанії щорічно сплачують близько $20 млрд податків в бюджет рф, з якого фінансується війна проти України.

Довідково

Unilever належать бренди Axe, Dove, Rexona, Sunsilk, Knorr, Lipton, Domestos та інші. У росії компанія працювала з 1991 року. Unilever входить до топ-40 іноземних компаній в рф за виторгом.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Unilever призупинила постачання своєї продукції до росії і експорт товарів з її території, а також згорнула програму інвестицій у російський бізнес, але повністю пішла з країни лише зараз.

Нагадаємо, популярний застосунок Notion оголосив про вихід з російського ринку. Причиною зупинки роботи сервісу для планування Notion в росії стали американські санкції.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки російських бізнесів вилучила Україна з початку війни — Опендатабот

Які дані про компанії найчастіше змінюють українські бізнесмени — Опендатабот

У яку країну переїжджає найбільше українських стартапів

За матеріалами Forbes

Рубрики: Війна з РосієюКомпаніїСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Датагруп-Volia-Lifecell залучила найбільші інвестиції з початку війни: на що витратять 10.10.2024

Датагруп-Volia-Lifecell залучила найбільші інвестиції з початку війни: на що витратять
Ripple запускає рішення зі зберігання криптовалют для банків та фінтех-компаній 10.10.2024

Ripple запускає рішення зі зберігання криптовалют для банків та фінтех-компаній
Укрпошта значно прискорить доставку посилок 10.10.2024

Укрпошта значно прискорить доставку посилок
«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою 10.10.2024

«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
NovaPay додав у застосунок автоплатежі по кредитах 10.10.2024

NovaPay додав у застосунок автоплатежі по кредитах
Укрпошта запустить новий мобільний застосунок 10.10.2024

Укрпошта запустить новий мобільний застосунок
Вибір редакції
Всі
«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою
ТОП статей 10.10.2024

«Підтримка українського бізнесу та стартапів — один із пріоритетів Google в Україні»: інтерв’ю із координатором Startup програм Орестом Бавдою

 Синтетичні криптоактиви: Як працюють та які можливості відкривають
ТОП статей 10.10.2024

Синтетичні криптоактиви: Як працюють та які можливості відкривають
Останні новини
Сьогодні  20:00

Учені знайшли на Марсі японські дзен-сади

 Сьогодні  19:30

Великий ритейлер Unilever остаточно вийшов з російського ринку

 Сьогодні  19:00

Українська компанія отримала міжнародний сертифікат про безперервність бізнесу

 Сьогодні  18:30

Датагруп-Volia-Lifecell залучила найбільші інвестиції з початку війни: на що витратять

 Сьогодні  18:00

Ripple запускає рішення зі зберігання криптовалют для банків та фінтех-компаній

 Сьогодні  17:30

Мінагрополітики запустило новий сервіс

 Сьогодні  17:00

Віталіка Бутеріна пропонують нагородити Нобелівською премією

 Всі новини
credit link image