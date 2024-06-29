3 монети, на які варто звернути увагу на цих вихідних

Той факт, що велика кількість активів торгується в зеленій зоні на денних графіках, свідчить про те, що криптовалютний ринок поступово відновлюється. У цьому матеріалі ми розглянемо три монети, за якими аналітики радять стежити на цих вихідних

ETH

Згідно з повідомленням Reuters, Комісія з цінних паперів і бірж США може схвалити запуск довгоочікуваних біржових фондів (Ethereum-ETF) на початку липня. Фінансовий наглядовий орган також нещодавно завершив своє розслідування щодо цього проєкту. Обидві події можуть призвести до значного зростання цін.

На денних графіках ETH відновився на 2,3%, але все ще має показник -11% порівняно з попереднім місяцем. Очікування запуску ETF може змінити тренд активу, що зробить його гідною криптовалютою для спостереження.

Нагадаємо, що творець Ethereum Віталік Бутерін нещодавно поділився думками про потенційну роль токенів, які часто не беруть до уваги, в цифровій екосистемі. Його спостереження вказують на різноманітні способи використання мемкоїнів, які можуть змінити наше сприйняття та взаємодію з цими примхливими активами.

Avalanche (AVAX)

Наразі AVAX — найефективніша криптовалюта в топ-20 проєктів. З четверга по п’ятницю актив виріс на 10%. CoinCodex припускає, що ралі монети продовжиться в липні. Прогнозується, що криптовалюта подолає позначку в $90 наступного місяця, досягнувши $94 26 липня.

Раніше ми писали, що запеклий конкурент Ethereum з багатоланцюговим підходом, Avalanche зумів залучити таких великих гравців, як MasterCard. Починаючи з 2021 року, фактично, блокчейн увійшов до топ-10 найбільш використовуваних. Це не дивно, враховуючи, що він був створений для вирішення проблем масштабованості та транзакційних витрат на Ethereum.

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Solana (SOL)

Solana, схоже, також розвертає свій тренд. Денні графіки показують 7% зростання вартості криптовалюти, в той час як тижневі графіки показують майже 9% зростання. Ралі, швидше за все, є результатом додатку VanEck’s SOL ETF.

Метью Сігел, керівник відділу досліджень цифрових активів VanEck, 27 червня оголосив, що компанія подала заявку на створення спотового біржового фонду Solana в Комісію з цінних паперів і бірж США.

У дописі він надав кілька зауважень щодо того, чому компанія вважає, що SOL є товаром. Він написав:

«Ми вважаємо, що власний токен SOL функціонує подібно до інших цифрових товарів, таких як Біткоїн та Ethereum. Він використовується для оплати комісій за транзакції та обчислювальні послуги в блокчейні. Як і Ether у мережі Ethereum, SOL можна торгувати на платформах цифрових активів або використовувати в peer-to-peer транзакціях».

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За матеріалами watcher.guru.