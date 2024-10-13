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3 причини, чому Біткоїн може відскочити цього місяця

13.10.2024 14:00
Олеся Крамаренко
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Попри волатильність головної криптовалюти, кілька індикаторів вказують на те, що BTC може увійти в бичачу фазу цього місяця. З іншого боку, один важливий фактор натякає на посилення відкату в короткостроковій перспективі

3 причини, чому Біткоїн може відскочити цього місяця

Фото: pexels.com

Uptober все ще в силі?

З початку жовтня Біткоїн зазнав значної волатильності, яка виявилася гіршою, ніж очікувалося. Десятий місяць року був історично позитивним періодом для всієї криптовалютної індустрії, тому в спільноті його називають «Uptober».

Наразі BTC торгується на рівні трохи нижче $61 000, втративши 5% за 10-денний період. Однак деякі основні індикатори вказують на те, що на горизонті може бути відновлення.

За даними CryptoQuant, за останній тиждень відтік BTC з бірж перевищив надходження на них. Останні кілька днів стали періодом появи величезних червоних свічок, які сигналізують про потенційний перехід від централізованих платформ до методів самостійного зберігання криптовалют. Це можна розглядати як бичачий знак, оскільки це зменшує безпосередній тиск на продаж.

Наступним у списку є показник BTC MVRV (ринкова вартість до реалізованої вартості), який нещодавно опустився нижче 2. Показники нижче цієї позначки зазвичай вказують на те, що ринок перебуває у фазі накопичення, сигналізуючи про потенційні можливості для купівлі.

І останнє, але не менш важливе, ми торкнемося індексу відносної сили Біткоїна (RSI). Осцилятор імпульсу, який вимірює швидкість і зміну цінових рухів, наблизився до бичачої зони 30 9 жовтня і зараз знаходиться на позначці 38, блимаючи сигналом «close to buy».

Дещо для ведмедів

На противагу вищезгаданим факторам, що вказують на можливе відновлення ціни, є один, що натякає на протилежний сценарій. За словами користувача X, Алі Мартінеса, це підвищена активність «китів», які продали або перерозподілили 30 000 BTC за 72 години (майже $1,9 млрд).

Такий розвиток подій збільшує пропозицію основної криптовалюти, що може призвести до падіння її вартості (за умови, що попит не встигне за пропозицією). Крім того, дії таких великих інвесторів можуть спровокувати паніку серед менших гравців, що призведе до скидання ними своїх активів і прискорить падіння курсу.

Детальніше про криптокитів у нашому матеріалі “Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют”.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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