4 альткоїна, на які варто звернути увагу цього тижня

Альткоїни мають кілька реальних варіантів використання, меншу волатильність і надійну токеноміку, що дозволяє їм протистояти несприятливим ринковим умовам

Експерти радять диверсифікувати свої інвестиції між цими проєктами, щоб отримати максимальний прибуток від криптовалют в останньому кварталі 2024 року.

Ethereum (ETH)

Ethereum — друга за віком криптовалюта і навіть друга за ринковою капіталізацією. Однак, на відміну від Біткоїна, Ethereum — це не просто валюта і має кілька потенційних варіантів використання. Розробники можуть розгортати dApps, DeFi та смарт-контракти на блокчейні.

Раніше Ethereum функціонував в основному на блокчейні першого рівня, який мав обмеження, включаючи низьку затримку і швидкість всього 15 транзакцій в секунду. Тому багато масштабних додатків переходили на інші блокчейни. Тому для вирішення цієї проблеми Ethereum запустив свій блокчейн другого рівня, який забезпечує високу пропускну здатність, низьку затримку і знижену плату за газ. Це посилило бичачі настрої щодо власного токена ETH.

Tether (USDT)

Tether вперше представив і популяризував ідею стейблкоїнів, вартість яких залишається прив’язаною до конкретної валюти або будь-якої іншої точки відліку. Тому, на відміну від звичайних криптовалют, таких як Біткоїн, які не мають утиліт, Tether та інші стейблкоїни намагаються забезпечити стабільність в умовах підвищеної волатильності.

Інвесторам, які обережно ставляться до своїх інвестицій, варто обирати стейблкоїни, такі як Tether. Однак їхній прибуток, як правило, обмежується однозначними цифрами, оскільки вони менш схильні до позитивного впливу ринку. Кожна монета USDT відповідає $1; отже, ви можете переказувати криптовалюту в долари США за менший час, а Tether навіть стягує меншу комісію за транзакції.

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Binance Coin (BNB)

Binance — найбільша у світі криптовалютна біржа, а її власна криптовалюта Binance Coin (BNB) є четвертою за ринковою капіталізацією. Монета BNB має різні утиліти на своїй платформі і працює як платіжний засіб для оплати торгових зборів на біржі Binance. Це пов’язано з тим, що оплата нативним токеном BNB дає вам знижку на біржові збори.

Хоча, як і інші монети, вона є волатильною, в сукупності за 5 років графік зростання Binance Coin був позитивним. Чанпен Чжао заснував платформу в 2017 році, і з тих пір вона стала популярною криптовалютною біржею.

Cardano (ADA)

З ринковою капіталізацією в $12 млрд, Cardano забезпечує прибутковість в 37% в річному обчисленні, винагороджуючи таким чином терплячих інвесторів. Він використовує децентралізований блокчейн з доказом частки, який був розроблений у 2017 році. Раніше мотивом Cardano було створення більш ефективного блокчейну, ніж Bitcoin, Ethereum та інші, що використовують механізми PoW.

Крім того, співзасновник Ethereum Чарльз Хоскінсон є засновником Cardano, тому інвестори відчували до нього довіру. На відміну від блокчейну, Cardano має кілька реальних утиліт, а отже, є більш розумним вибором для досвідчених інвесторів. Від розгортання додатків до верифікації смарт-контрактів, Cardano надає все це.

ADA — це рідна монета Cardano для полегшення транзакцій і запуску децентралізованих додатків. Крім того, ви можете використовувати винагороду за стейкінг для отримання пасивного доходу.

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За матеріалами: Brave New Coin.