Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження

Під час двох незалежних досліджень експерти Web3-ринку детально вивчили питання використання криптоактивів і з’ясували, скільки українці заробляють на аірдропах

Одне з досліджень показало, що 29% українців обрали криптогаманець Trustee Plus, а понад 60% активно користуються його платіжною карткою. Крім того, безплатні роздачі токенів (аірдропи) все більше приваблюють жителів нашої країни.

Журналісти MNBC провели власне дослідження, щоб зрозуміти, як українці взаємодіють з криптовалютою і яким сервісам віддають перевагу. У топ криптогаманців увійшли Metamask, Trust і Trustee Plus, що стрімко набирає популярність та захопив 66,6% сегмента платіжних криптокарт, залишивши найближчого конкурента далеко позаду.

«Це дослідження демонструє, що українці гідно оцінили криптогаманець і платіжну картку Trustee Plus. Ми намагаємося запропонувати клієнтам гнучкість і широкі можливості в плані сценаріїв використання наших продуктів. Саме так і відбувається масове впровадження цифрових активів», — заявив CEO Trustee Plus Вадим Груша.

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Друге дослідження, підготовлене Incrypted, показало, що 19% його учасників заробили понад $5000 на разовій роздачі токенів, а середній дохід від таких акцій становив $7927 — у 15 разів більше, ніж середня зарплата в Україні у 2024 році. Ці цифри свідчать про високу прибутковість аірдропів для користувачів.

На тлі великого інтересу до цього виду заробітку команда Incrypted запустила навчальний курс «Аірдропи: від нуля до першого успіху». Він направлений на те, щоб допомогти новачкам освоїти новий Web3-інструмент.

Аналітики також визначили, що найпопулярніші криптоактиви серед українців — це Ethereum, USDT і Біткоїн. Важливо відзначити, що за допомогою Trustee Plus можна дізнатися, як вивести гроші з біткоїн гаманця на картку. Це робить компанію ще більш привабливою для користувачів і сприяє її стрімкому зростанню, вважають експерти.

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