Біткоїн, ETH, XRP ризикують зазнати масової ліквідації: причини

Наведемо причини, чому крипторинок залишатиметься під тиском, а подальша ліквідація може продовжитися найближчими днями

Розпродаж на крипторинку поступово посилювався, оскільки глобальні проблеми, макроекономічні події та технічна слабкість спричинили паніку серед інвесторів. За останні 24 години світовий крипторинок втратив понад $100 млрд, а ринкова капіталізація впала до $2,05 трлн.

Ціни на Біткоїн та Ethereum впали більш ніж на 4%, досягнувши внутрішньоденних мінімумів у $58 207 та $2 513, відповідно. Інші провідні альткоїни, такі як BNB, SOL, XRP, TON і ADA, впали на 4-7% за останні 24 години. Найбільші розпродажі спостерігалися в монетах зі штучним інтелектом та мемкоїнах.

Підвищення відсоткової ставки Банком Японії в наступному році

Хоча Банк Японії (BOJ) заявив, що не буде підвищувати відсоткові ставки цього року після нещодавніх ринкових потрясінь, єна все ще не дає спокою ринкам. Експерти та трейдери очікують другої хвилі розпродажу криптовалют.

Однак, поки що незрозуміло, чи зможе Банк Японії зробити ще одне підвищення ставки в березні наступного року.

Дані по інфляції в США можуть призвести до подальшого розпродажу крипторинку

Цього тижня вийдуть ключові макроекономічні показники по США. У вівторок вийде індекс цін виробників США (PPI), в середу — дані по інфляції в США, в четвер — дані по первинних заявках на одержання допомоги по безробіттю і роздрібних продажах в США. ФРС розгляне їх перед тим, як прийняти рішення щодо своїх планів монетарної політики.

Згідно з даними CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки на вересневому засіданні ФРС на 25 б.п. становить 53,5%, а ймовірність зниження ставки на 50 б.п. — 46,5%.

Останнє опитування економістів, проведене агентством Bloomberg, показало, що майже чотири п’ятих респондентів очікують, що ФРС знизить процентну ставку лише на 25 б.п. у вересні. Щобільше, середня оцінка показала, що ймовірність екстреного зниження ставки до вересневого засідання становить лише 10%.

BTC Liquidity / OrderBook Heatmap вказує на слабкість. Він прогнозує, що ціна BTC може впасти до $56 800. Варто зазначити, що “хрест смерті” Біткоїна може спровокувати подальший розпродаж крипторинку.

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За матеріалами coingape.com