Біткоїн впав на 2,5% за добу: причини

Падіння ціни BTC нижче 20-денної ковзної середньої є ознакою початку нової корекції ринку

Федеральна резервна система США оголосила своє останнє рішення щодо відсоткових ставок 31 липня 2024 року за підсумками дводенного засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC). Центральний банк вирішив зберегти ставку по федеральних фондах у діапазоні від 5,25% до 5,50%, що відповідає очікуванням ринку.

Це вже сьоме засідання поспіль, на якому ставки залишаються незмінними після серії агресивних підвищень, що почалися в березні 2022 року для боротьби з інфляцією. Збереження ставок на незмінному рівні може зміцнити довіру інвесторів, оскільки свідчить про виважену реакцію на поточні економічні умови, а не про раптову зміну монетарної політики.

Аналіз ціни BTC: Наближається падіння з клиноподібним патерном

Під час виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в середу ціна Біткоїна залишалася стабільною на рівні близько $66 000. Однак незабаром на крипторинок повернувся тиск з боку продавців, що призвело до падіння Біткоїна більш ніж на 2,5%, до $64 573, а його ринкова капіталізація знизилася до $1,278 трлн.

Це падіння означає значний зсув ціни BTC, що відбувається на межі опору моделі розширюваного клину. Ця формація графіка характеризується розбіжними лініями тренду, які керували тенденцією консолідації протягом останніх чотирьох місяців.

Історично розвороти від опору цієї моделі призводили до значних корекцій, які тестували нижню межу. Розбіжність ковзних середніх (MACD), що наближаються до ведмежого перехрестя, вказує на те, що подальший тиск з боку продавців може продовжити корекцію ціни. Якщо продажі продовжаться, прогнозні цілі ціни BTC знизяться до $63 370, а потім до $60 000.

І навпаки, експоненціальні ковзні середні (EMA) за 50 і 100 днів, які зараз знаходяться біля позначки $63 370, можуть надати підтримку і запобігти подальшому падінню. Якщо цей потенційний розворот не відбудеться, це може прокласти шлях до виходу з клиноподібної моделі, що дозволить BTC перевищити свій попередній максимум в $73 680.

Детальніше про виступ Джерома Пауелла у нашому матеріалі “Голова ФРС США зробив важливі заяви для крипторинку”.

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За матеріалами coingape.com