Чому ціна Біткоїна сьогодні падає

Цінова динаміка Біткоїна чітко вказує на «ведмежий» вересень відповідно до історичних тенденцій

За останні 24 години ціна Біткоїна впала ще на 1,33%, опустившись до рівня $57 700, збільшивши свої тижневі втрати до понад 10,5%. Вересень, який був історично ведмежим для BTC та крипторинку, розпочався точно відповідно до очікувань.

Після невдалої спроби подолання спротиву на рівні $65 000 минулого тижня ціна Біткоїна продовжує знижуватися, оскільки потоки капіталу для BTC впали нижче рівня стейблкоїнів, що натякає на серйозну обережність у майбутньому.

Інвестори, які переміщують гроші в стейблкоїни, демонструють падіння довіри та невизначеність щодо Біткоїна в найближчій перспективі. Таким чином, вони можуть вважати за краще купувати BTC на падіннях у майбутньому. З іншого боку, ринкова капіталізація стейблкоїнів зросла до свого історичного максимуму, наблизившись до $170 млрд.

Зниження біржової активності в мережі

Криптоаналітик Алі Мартінес помітив значне зниження біржової активності в мережі — індикатора Exchange Volume Momentum. Він зазначив, що це стійке падіння активності в мережі сигналізує про зниження інтересу інвесторів до Біткоїна разом з відповідним зменшенням використання мережі.

Протягом останнього кварталу і більше ціна Біткоїна намагалася здійснити кілька V-подібних відновлень після падінь у травні, липні та серпні. Однак структура та фундаментальні основи ринку поступово слабшають.

Кожне падіння BTC було глибшим, а наступні відновлення менш стійкими. Таким чином, дані на кінець місяця за серпень показують, що у вересні ми можемо наблизитися до критичної точки, яка призведе до зниження попиту.

BTC втрачає критичні рівні підтримки

Протягом останнього десятиліття вересень історично був місяцем значної консолідації або низхідного руху із середнім падінням в межах 5-10%.

Популярний криптоаналітик Rekt Capital підкреслив, що Біткоїн знаходиться всього за декілька годин від закриття тижневої свічки та торгується під критичним рівнем підтримки у $58 540. Закриття тижня під цим рівнем відкриє ворота для подальшого падіння. Аналітик додав, що для збереження висхідного тренду ціна Біткоїна має закритися вище $59 000, що здається малоймовірним, враховуючи поточні цінові рівні.

Наразі BTC залишається в сильному діапазоні перенакопичення. Rekt Capital заявив, що історично ціна BTC проривалася через 150-160 днів після халвінгу. Таким чином, прорив не відбудеться до кінця вересня, якщо ми розглядаємо подібний сценарій і цього разу.

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За матеріалами coingape.com