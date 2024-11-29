Ціна Worldcoin підскочила на 20%: чи продовжиться ралі

Прорив в сезон високих цін прискорює динаміку, оскільки ціна Worldcoin перевищила рівень опору в $2,60 на тлі зростання інтересу інвесторів і обсягів торгів

Ціна Worldcoin (WLD) нещодавно різко зросла, що пов’язано з сезоном видобутку. Аналітики вказують на бичачі тенденції в її русі, підкріплені сильними технічними показниками і зростанням обсягів торгів. Ці фактори вказують, що ціна Worldcoin може продовжувати зростати найближчим часом.

Напередодні ціна WLD відскочила від локального мінімуму в $2,25 і досягла $2,98, показавши зростання на 20%. На момент написання новини актив торгується по $2,92, за даними CoinMarketMap. Ринкова капіталізація зросла на понад 14% до $2,06 млрд, а обсяг торгів — на 149% до $1,43 млрд.

Аналітики вважають, що це зростання відображає висхідний інтерес до альткоїнів у міру покращення ринкової кон’юнктури. На цьому етапі альткоїни відчувають підвищений інтерес інвесторів і приплив капіталу, часто випереджаючи Біткоїн. Аналітики пов’язують це з ширшим ринковим проривом, що сигналізує про початок бичачої фази для альткоїнів, включаючи Worldcoin.

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Патерн «Чашка з ручкою» сигналізує про потенціал прориву

Зростання ціни Worldcoin також підтримується патерном «Чашка з ручкою», що вказує на бичаче продовження. Оскільки альткоїни набирають обертів протягом цього альтсезону, Worldcoin став ключовим гравцем у відродженні ринку.

Технічний аналіз визначає чітку модель «Чашка з ручкою» на ціновому графіку Worldcoin. Ця бичача структура має округлу U-подібну «чашку», за якою слідує менша консолідаційна «ручка», що вказує на накопичення і підготовку до прориву.

Згідно з аналізом, точка прориву ціни Worldcoin знаходиться в діапазоні від $2,60 до $2,65. Перетин цього рівня опору може спровокувати сильний висхідний тренд з прогнозованими цілями на рівні $11,97 і $20,04. У дуже оптимістичному сценарії аналітики прогнозують потенційний стрибок ціни до $40,24.

Крім того, поточна структура ринку визначає $1,70 як сильний рівень підтримки для ціни на WLD. Рівні опору включають $2,60 на ручці прориву і $4,78, попередній ціновий максимум. Ці рівні будуть вирішальними у визначенні короткострокової траєкторії монети.

Раніше у нашій статті ми розглянули бичачі свічкові формації, які застосовуються для відстеження висхідного тренду на ринку криптовалют.

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За матеріалами CoinGape