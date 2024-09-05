Ціни на криптовалюти сьогодні: Біткоїн утримує $57 000, INJ злетів на 8%, 1INCH виріс на 15%

Розгляньмо деякі криптовалюти-лідери за ринковою капіталізацією та їхні цінові зміни сьогодні, 5 вересня

Ціна Біткоїна (BTC) уникнула подальшого падіння та утрималась на рівні $57 тис сьогодні. Ethereum (ETH) і Solana (SOL) також торгувалися переважно в зеленій зоні. XRP був доволі волатильним, а ціни на альткоїни Injective (INJ) та 1INCH значно зросли за минулу добу.

Тим часом капіталізація світового крипторинку підскочила на 0,77% до $2 трлн. Однак загальний обсяг ринку знизився на 2,06% до $64,33 млрд. Отже, розгляньмо деякі криптовалюти-лідери за ринковою капіталізацією та їхні цінові зміни сьогодні, 5 вересня.

Ціна Біткоїна сьогодні

Загальний ринок сьогодні трохи заспокоївся на тлі того, що Nvidia заперечила звинувачення в отриманні повістки в суд від Мін’юсту США. Ціна BTC зросла на 0,6% під час написання матеріалу і торгувалася на рівні $57 094. 24-годинний мінімум і максимум флагманської монети склали $56 196,38 і $58 511,57 відповідно. Домінування Біткоїна зросло на 0,07%, до 56,40%, а його ринкова капіталізація склала $1,13 трлн.

Станом на 4 вересня біткоїн-ETF зафіксували відтік $37,29 млн, що відповідає сьогоднішньому рухові монети. Однак варто зазначити, що поточна стійкість, яку демонструє актив, викликала значний ентузіазм інвесторів, що дає надію на подальший рух.

Ціна Ethereum

Сьогодні ціна ETH досягла позначки $2 403, що на 1,34% більше, ніж вчора. Внутрішньоденні мінімуми та максимуми Ethereum були зафіксовані на рівні $2 363,51 і $2 488,92, відповідно.

Попри те, що станом на 4 серпня, за даними Soso Value, спотові біржові фонди Ethereum зареєстрували відтік $37,51 млн, монета значно зросла в ціні. Ринкова капіталізація Ethereum сьогодні складає $290,27 млрд.

Ціна Solana

Ціна SOL зросла майже на 3% і зараз становить $132. 24-годинний мінімум і максимум криптовалюти склали $126,75 і $134,87 відповідно, а ринкова капіталізація Solana сьогодні досягла $61,64 млрд.

Ціна XRP

Тим часом графік ціни XRP демонструє дуже волатильний рух, і на момент написання огляду токен торгувався на рівні $0,5536. Внутрішньоденні мінімум і максимум XRP були зафіксовані на рівні $0,548 і $0,5645 відповідно. Ринкова капіталізація цифрового активу сьогодні склала $31,13 млрд.

Ціни на мемкоїни

Сектор мемкоїнів відновив висхідний рух за минулий день. Ціна Dogecoin (DOGE) сьогодні зросла на 1% до $0,09667. Shiba Inu (SHIB) подорожчав майже на 2% і торгується на рівні $0,00001339.

Ціна Pepe Coin (PEPE) злетіла майже на 1,5% до $0,00000723. Варто зазначити, що значний оптимізм щодо токена PEPE викликало скупчення китів.

Найкращі криптовалюти сьогодні:

Injective (INJ): За останні 24 години ціна INJ злетіла майже на 8% і зараз торгується по $16,95. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети були зафіксовані на рівні $15,45 і $17,58 відповідно.

1INCH: За останні 24 години ціна 1INCH зросла на 16,56% і зараз становить $0,269. 24-годинний мінімум і максимум монети становили $0,2306 і $0,2873 відповідно.

Starknet (STRK): Ціна STRK злетіла на 7% за минулу добу і зараз знаходиться на позначці $0,3933. Внутрішньоденні мінімум і максимум монети становили $0,3661 і $0,4174 відповідно.

Криптовалюти-невдахи сьогодні:

Notcoin (NOT): Сьогодні ціна NOT знизилась майже на 5% і торгується на рівні $0,00727. 24-годинний мінімум і пік NOT склали $0,007254 і $0,007748, відповідно.

Toncoin (TON): Ціна TON знизилась на 4,5% і сьогодні торгувалась на рівні $4,58. 24-годинні мінімуми та максимуми TON становили $4,53 і $4,83 відповідно.

THORchain (RUNE): Ціна RUNE за минулу добу зросла на 10% до $3,63. Її 24-годинні мінімуми та максимуми склали $3,60 і $3,92 відповідно.

Раніше ми писали про те, які монети отримали високу оцінку ризику у звіті про криптовалюти від Coin Metrics

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За матеріалами coingape.com