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Економічні події 2-6 вересня в США, що матимуть вплив на ринок криптовалют

02.09.2024 13:00
Олеся Крамаренко
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Економічний календар Сполучених Штатів цього тижня короткий, але насичений даними та звітами, основна увага приділяється робочим місцям та зайнятості

Економічні події 2-6 вересня в США, що матимуть вплив на ринок криптовалют

Фото: unsplash.com, motionarray.com

Тим часом криптовалютні курси продовжують знижуватися, що є розбіжністю з фондовими ринками технологій, які демонструють подальше зростання.

Економічні звіти минулого тижня намалювали райдужну картину міцної економіки, стійких споживчих витрат і поступового уповільнення інфляції. Це дає підстави Федеральному резерву пом’якшувати свою монетарну політику, а інвестори очікують зниження ставок цього місяця.

Економічні події з 2 по 6 вересня

Економічний календар цього тижня буде зосереджений на звітах по зайнятості. У понеділок у США вихідний, але у вівторок буде опублікований серпневий індекс ділової активності у виробничому секторі від ISM. Ці дані відображають умови ведення бізнесу у виробничому секторі і є показником загальноекономічних умов.

У середу та четвер будуть опубліковані дані з опитування про вакансії та плинність робочої сили (JOLTS), дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі та дані про первинні заявки на допомогу з безробіття. Ці звіти містять дані про кількість створених нових робочих місць та відсоток людей, які активно шукали роботу протягом попереднього місяця.

У п’ятницю буде опубліковано більше даних по зайнятості, які стануть ключовими індикаторами, оскільки центральний банк враховує зміни на ринку праці при прийнятті рішень.

Голова ФРС Джером Пауелл підкреслив, що центральний банк не хоче бачити подальшого охолодження на ринку праці. Це робить ще більший акцент на даних по зайнятості за серпень, які будуть опубліковані в п’ятницю.

Дуже слабкі дані можуть підвищити ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів, а з іншого боку, сильні дані можуть виключити можливість більшого зниження.

Перспективи крипторинку

Криптовалютні ринки ослабли протягом вихідних, втративши близько $75 млрд. Вони впали ще більше під час ранкової азійської торгової сесії в понеділок, коли загальна капіталізація знизилася на 3,7% до $2,11 трлн.

Зниження ставки у вересні теоретично було б «бичачим» для криптовалюти, тому дані по зайнятості на цьому тижні можуть мати негайний вплив на волатильність ринку.

Раніше ми писали про 5 головних наслідків зниження ставки ФРС США для ринку криптовалют.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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