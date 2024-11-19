Goldman Sachs трансформує власну криптоплатформу: що планується

Goldman Sachs чекає на схвалення регуляторів, щоб виділити свою платформу цифрових активів на базі блокчейну в нову організацію

Велика інвестиційна компанія Goldman Sachs готується перетворити власну криптовалютну платформу у нову компанію, яка зосередиться на використанні технології блокчейн для великих фінансових установ.

За словами Метью МакДермотта, глобального керівника відділу цифрових активів Goldman, платформа використовує блокчейн для підвищення ефективності та полегшення фінансових транзакцій. Таким чином, з’явиться галузева платформа яка дозволить фінансовим установам ефективно випускати, торгувати та розраховуватися такими активами, як облігації та грошові кошти.

«Якщо ви намагаєтеся створити масштабований ринок, вам потрібні правильні стратегічні учасники, які підтримують цю технологію. Вам потрібна кількість, яка буде достатньо гнучкою для роботи, керуючись комерційними прикладами використання», — зазначив Метью МакДермотт.

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Часові рамки впровадження нової платформи становлять від 12 до 18 місяців, залежно від дозволів регуляторів. Хоча компанія буде керувати процесом переходу, вона також планує розширити можливості платформи і розробити нові комерційні варіанти використання, що зробить її більш привабливою для учасників ринку.

Компанія Tradeweb Markets Inc. була оголошена першим стратегічним партнером платформи цифрових активів Goldman Sachs. Співпраця буде зосереджена на створенні інноваційних комерційних кейсів використання, що ще більше посилить корисність платформи для фінансових компаній.

Крім того, партнерство відображає висхідну тенденцію серед великих установ до інтеграції технології блокчейн у традиційні фінансові системи. Залучення зовнішніх зацікавлених сторін зробить платформу галузево нейтральною і масштабованою, що зніме занепокоєння фірм, які не бажають брати участь в системах, розроблених виключно конкурентами.

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Інші плани Goldman Sachs

Крім запланованого виділення, Goldman Sachs розширює свої пропозиції цифрових активів. Банк вивчає можливості вторинних операцій з приватними компаніями, що займаються цифровими активами. Це забезпечить варіанти ліквідності для сімейних офісів та інших клієнтів. За словами МакДермотта, такий підхід дозволить покупцям скористатися знижками на приватному ринку.

Також Goldman готується відновити послуги кредитування, забезпечені біткоїнами, що відображає його прагнення пропонувати комплексні фінансові рішення у сфері цифрових активів.

Криптоплатформа компанії, яка буде запущена у 2022 році, вже підтримувала такі транзакції, як випуск облігацій для Європейського інвестиційного банку. Щобільше, нова структура інтегрує блокчейн в основні фінансові системи, усуваючи неефективність у торгівлі активами та розрахунках.

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За матеріалами Bloomberg