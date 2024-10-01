Хто такий Шигеру Ішіба і який вплив він матиме на ринок криптовалют

Новий прем’єр-міністр Японії Шигеру Ішіба налаштований оптимістично щодо блокчейну та NFT, вбачаючи в них інструменти для стимулювання регіональної економіки

Новий прем’єр-міністр Японії Шигеру Ішіба опинився в центрі уваги завдяки своїй думці щодо подальшого підвищення відсоткових ставок. Однак місцеві японські ЗМІ також повідомляють, що Ішіба позитивно ставиться до блокчейну і невзаємозамінних токенів (NFT) і вважає, що вони можуть допомогти стимулювати економіку регіону.

Ця політика узгоджується з кількома попередніми закликами криптозахисних груп, які пропонували використовувати децентралізовані автономні організації (DAO), а також NFT для стимулювання сільської економіки.

В рамках своєї стратегії «Відродження регіонів 2.0» японський уряд продовжує намагатися виправити надмірну концентрацію бізнесу в Токіо та максимізувати потенціал регіональних територій. В офіційних документах свого офісу Шигеру Ішіба зазначив:

«Використовуючи технологію блокчейн, NFT тощо, ми переоцінимо та максимізуємо цінність різних аналогових аспектів місцевих територій, таких як їжа та туристичний досвід, у світових цінах».

Крім того, Ішіба призначить Масаакі Таіру, нинішнього керівника робочої групи з розвитку Web3 Ліберально-демократичної партії Японії, новим міністром цифрових технологій у своєму уряді. Він запропонував план поєднання різноманітного досвіду та японської інтелектуальної власності з невзаємозамінними токенами (NFT), що зробить їх доступними в усьому світі.

Таіра також запропонував заходи для стимулювання криптостартапів шляхом реформування податкової системи Японії. Виступаючи на нещодавній конференції Web 3.0, він зазначив:

«Коли [японські] стартап-компанії володіють і випускають токени, які не настільки [відомі], як Біткоїн, аудиторські фірми не можуть провести належний аудит. Це залишається проблемою».

Позиція прем’єр-міністра Японії щодо фінансової політики

Попередні ринкові звіти свідчать про те, що Шигеру Ішіба продовжить поточну політику Банку Японії, спрямовану на підвищення відсоткових ставок. Ділові настрої в Японії залишаються достатньо сильними, щоб підтримати цей сценарій.

Індекс настроїв найбільших виробників країни залишився незмінним на рівні 13 у вересні, про що свідчать дані щоквартального опитування Банку Японії Tankan, опубліковані у вівторок. Тим часом індекс для найбільших невиробничих компаній зріс до 34. Економісти прогнозували зниження до 12 для виробників і 32 для сфери послуг.

Члени правління Банку Японії оголосять наступне рішення 31 жовтня. Але звіт Bloomberg припускає, що деякі фактори, такі як вибори в США та Японії, будуть стримувати підвищення ставки Банком Японії. Ацуші Такеда, головний економіст дослідницького інституту Itochu, сказав:

“Сьогоднішній звіт Tankan підтвердив відновлення попиту, що є відправною точкою доброчесного циклу. Бізнес зберіг свої цінові прогнози, що свідчить про те, що на цей час немає жодних перешкод для підвищення відсоткових ставок Банком Японії”.

Нагадаємо, що коли минулого разу Банк Японії підвищив відсоткову ставку, це призвело до різкого зростання курсу єни та падіння фондового індексу Nikkei, що своєю чергою обвалило ринок криптовалют. Біткоїн подешевшав більш ніж на 12%, а ETH на 21%. Цей день увійшов в історію як “чорний понеділок”.

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За матеріалами coingape.com