Капіталізація ринку криптовалют може перевищити ВВП Франції

Капіталізація крипторинку досягла нового історичного максимуму в $3,12 трлн, що майже дорівнює ВВП (валовому внутрішньому продукту) Франції

11 листопада загальна капіталізація крипторинку злетіла на 7% за 24 години, головним чином завдяки зростанню курсу Біткоїна, який піднявся до $89,5 тис.

Якби крипторинок був країною, він був би восьмим за величиною ВВП після США, Китаю, Німеччини, Японії, Індії, Великої Британії та Франції.

Тим часом, за даними Міжнародного валютного фонду, ринкова капіталізація одного лише BTC зараз перевищує $1,77 трлн — більше, ніж ВВП Іспанії.

Востаннє загальна ринкова капіталізація криптовалют перевищувала $3 трлн 15 листопада 2021 року, невдовзі після того, як Bitcoin досяг попереднього історичного максимуму в $69 тис. на бичачому ринку 2020-2021 років.

Згідно з даними Google Finance, капіталізація крипторинку зараз більша, ніж у технологічного гіганта Microsoft, і наближається до Nvidia та Apple, двох найдорожчих компаній світу.

Зростання цін на Біткоїн також підштовхнуло його ринкову капіталізацію вище, ніж у срібла, 11 листопада.

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У розмові з Cointelegraph засновник 10x Research Маркус Тілен (Markus Thielen) сказав, що очікує стабільне та сильне домінування Біткоїна, оскільки капіталізація крипторинку йде до $4 трлн.

«Ми очікуємо, що домінування BTC залишиться сильним, при цьому поточне ралі у першу чергу зосереджене на Біткоїні та поширюється на Ethereum і Solana. Ми твердо очікуємо, що монета досягне $100 000 до кінця року».

Зазначимо, що ціна BTC в $100 тис. збільшить ринкову капіталізацію монети майже до $2 трлн.

Однак, не всі згодні з Тіленом.

Рейчел Лукас, криптоаналітик BTC Markets, сказала Cointelegraph, що ралі крипторинку до $4 трлн, ймовірно, буде викликано «масовим сплеском альткоїнів», що призведе до зниження домінування Біткоїна.

Тілен також сказав, що кілька токенів на основі Солани можуть випередити ринок, а багато високопродуктивних токенів з «бичачого» циклу 2020-2021 років можуть виявитися неконкурентоспроможними.

Станом на момент написання матеріалу ціна Біткоїна становила $89 478, що на 11% вище за 24 години і знаходилася на порозі прориву до $90 тис..

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