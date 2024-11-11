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Біткоїн в «зоні ейфорії» досягає нового історичного максимуму

11.11.2024 10:20
Олеся Крамаренко
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Ціна Біткоїна продовжила стрімке зростання на вихідних, досягнувши чергового нового історичного максимуму в понеділок вранці

Біткоїн досягає нового історичного максимуму

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

У понеділок, 11 листопада, на початку азійських торгів Біткоїн сягнув нового історичного максимуму — $81 800. Кульмінацією стало тижневе зростання на 18%, при цьому актив додав колосальні $14 000 з ціни в $67 500 від 5 листопада.

Більшість цього зростання відбулося після переконливої перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США минулого тижня.

Інвестори та аналітики в ейфорії

BTC навіть набрав $5 000 за вихідні, коли традиційні ринки закриті, а торгівля криптовалютами зазвичай спокійна. Останнє підвищення означає, що з початку 2024 року Біткоїн зріс на 93%, а з моменту досягнення мінімуму ведмежого ринку в $16 000 у листопаді 2022 року — на колосальні 400%.

Аналітик Джеймс Чек заявив, що ринки зараз увійшли в «зону ейфорії», оскільки Біткоїн знаходиться на стадії нового цінового зростання.

Тривале зростання Біткоїна підштовхнуло загальну капіталізацію крипторинку до $2,92 трлн — найвищого рівня з часів піка бичачого ринку в листопаді 2021 року, коли вона ненадовго перевищила позначку в $3 трлн.

Хоча багато альткоїнів зросли, ринкова частка Біткоїна все ще залишається панівною — понад 59%, згідно з даними Tradingview. Це означає, що сезон альткоїнів ще не розпочався, попри двозначне зростання багатьох монет на вихідних. Сьогодні серед лідерів переважають мемкоїни, включаючи DOGE, WIF, FLOKI та SHIB, які за останні 24 години зросли більш ніж на 20%.

Обрання президента, який підтримує криптовалюту, також сприяло формуванню Конгресу, який підтримує цифрові активи. Цього разу кандидати, які підтримують криптовалюту, отримали багато місць. У Палаті представників було обрано 266 прокриптовалютних представників, що значно перевищує 120, які виступають проти криптовалют.

Прокриптовалютне середовище в США, амбітні плани щодо стратегічних резервів BTC та зниження ставки на 25 базисних пунктів створили ідеальні умови для Біткоїна та усього криптовалютного ринку.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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