Біткоїн в «зоні ейфорії» досягає нового історичного максимуму

Ціна Біткоїна продовжила стрімке зростання на вихідних, досягнувши чергового нового історичного максимуму в понеділок вранці

У понеділок, 11 листопада, на початку азійських торгів Біткоїн сягнув нового історичного максимуму — $81 800. Кульмінацією стало тижневе зростання на 18%, при цьому актив додав колосальні $14 000 з ціни в $67 500 від 5 листопада.

Більшість цього зростання відбулося після переконливої перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США минулого тижня.

BTC навіть набрав $5 000 за вихідні, коли традиційні ринки закриті, а торгівля криптовалютами зазвичай спокійна. Останнє підвищення означає, що з початку 2024 року Біткоїн зріс на 93%, а з моменту досягнення мінімуму ведмежого ринку в $16 000 у листопаді 2022 року — на колосальні 400%.

Аналітик Джеймс Чек заявив, що ринки зараз увійшли в «зону ейфорії», оскільки Біткоїн знаходиться на стадії нового цінового зростання.

#Bitcoin has entered the Euphoria zone, by convincingly breaking through the previous cycles ATH

However, it is doing so with a relatively cooled down MVRV Ratio

The 8-months of chopsolidation allowed investors to acclimate to higher prices, forming a firm foundation for launch pic.twitter.com/Z2Rqc6tBgi

— _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) November 10, 2024