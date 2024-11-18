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Розкрито стратегію китів Shiba Inu: що зараз роблять великі інвестори SHIB

18.11.2024 18:30
Олеся Крамаренко
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Минув тиждень після зростання ціни Shiba Inu (SHIB) на 80% — ідеальний час для того, щоб поглянути на основні дії китів

Розкрито стратегію китів Shiba Inu: що зараз роблять великі інвестори SHIB

Фото: freepik.com

Після того, як ціна популярного мемкоїна Shiba Inu (SHIB), зросла більш ніж на 80% за тиждень, багато учасників крипторинку почали вдаватися в питання — що ж буде далі? Хоча ніхто не може дати точної відповіді через хаотичність і непередбачуваність середовища, що оточує криптовалюту, дані про дії найбільших інвесторів, яких часто називають «китами», можуть слугувати певним орієнтиром.

Згідно з даними IntoTheBlock, кити вирішили поки що залягти на дно. Як показує метрика притоку токенів Shiba Inu на гаманці, які утримують хоча б 0,1% пропозиції токенів, за останні 24 години вона впала на 400 мільярдів — до 1,51 трильйона SHIB.

Втім, те ж саме стосується і відтоку, який за звітний період зменшився на 210 млрд токенів і досяг 1,3 трлн SHIB. З цього випливає, що значення чистого потоку залишається позитивним і напрямок потоку криптовалют на китові гаманці все ще більше вхідний, ніж вихідний. Однак активність помітно знизилася з обох сторін.

Цю ж тенденцію підтверджують дані про обсяг великих транзакцій з токеном Shiba Inu. Згідно з цими даними, за минулу добу транзакції на суму не менше $100 000 в еквіваленті SHIB впали на третину до обороту в $84,22 млн в день, або 3,4 трлн токенів.

Це все ще набагато більше, ніж до дикого стрибка цін на початку листопада, але на тлі піків цього стрибка зрозуміло, що обсяги здуваються. З цього можна зробити висновок, що кити Shiba Inu зараз вважають за краще сидіти склавши руки й не купувати та не продавати SHIB.

Про те, скільки мемкоїнів зазнали невдачі у 2024 році, ми писали раніше.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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