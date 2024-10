Які альткоїни обирають кити: аналітика Santiment

Моніторинг «китових» транзакцій для певних альткоїнів може бути провідним індикатором зростання цін, вважає Santiment

8 жовтня Santiment виділив декілька криптовалютних проєктів та альткоїнів, які зазнали значного зростання кількості «китових» транзакцій протягом останнього тижня порівняно з активністю попереднього тижня.

Santiment додав, що монети, які падали в ціні, але раптом побачили масові китові стрибки, є головними кандидатами на майбутні відскоки.

Cronos (CRO) став лідером за активністю китів на цьому тижні — 255%, зазначається в повідомленні. Однак ціни на CRO знизилися на 7% за останній тиждень, впавши на 2,7% за день, до $0,078.

В Santiment повідомили, що протокол DeFi-кредитування Aave також мав високу активність за минулий тиждень. Але знову ж таки, його нативний токен AAVE впав на 8% за минулий тиждень і знизився на 3,7% за добу, торгуючись на рівні $146, згідно з даними CoinGecko. З огляду на це, зростання спотових цін на ці токени може дещо затягнутися.

📊 Keep an eye on the following crypto projects seeing major boosts in whale transactions in the past week (compared to their whale activity the prior week):

🐳 1) @cronos_chain $CRO +255%

🐳 2) @aave $AAVE (On Optimism) +100%

🐳 3) @ethena_labs $USDe +82%

🐳 4) @makerdao $DAI… pic.twitter.com/LvxNRJVZmF

— Santiment (@santimentfeed) October 7, 2024