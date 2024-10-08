Які альткоїни обирають кити: аналітика Santiment

Моніторинг «китових» транзакцій для певних альткоїнів може бути провідним індикатором зростання цін, вважає Santiment

8 жовтня Santiment виділив декілька криптовалютних проєктів та альткоїнів, які зазнали значного зростання кількості «китових» транзакцій протягом останнього тижня порівняно з активністю попереднього тижня.

Santiment додав, що монети, які падали в ціні, але раптом побачили масові китові стрибки, є головними кандидатами на майбутні відскоки.

Cronos (CRO) став лідером за активністю китів на цьому тижні — 255%, зазначається в повідомленні. Однак ціни на CRO знизилися на 7% за останній тиждень, впавши на 2,7% за день, до $0,078.

В Santiment повідомили, що протокол DeFi-кредитування Aave також мав високу активність за минулий тиждень. Але знову ж таки, його нативний токен AAVE впав на 8% за минулий тиждень і знизився на 3,7% за добу, торгуючись на рівні $146, згідно з даними CoinGecko. З огляду на це, зростання спотових цін на ці токени може дещо затягнутися.

Коли сезон альткоїнів

8 жовтня криптотрейдер Laxman заявив, що це навряд чи станеться, поки BTC не досягне нового історичного максимуму вище $74 000 і його домінування на ринку не почне падати. За даними Tradingview, домінування BTC наразі становить трохи більш як 58%, що наближається до найвищого рівня з квітня 2021 року.

Проте CryptoYoddha опублікував графік на Tradingview, який демонструє зростання ринкової капіталізації альткоїнів, що може бути передвісником альтсезону.

Хоча альткоїни, про які говорив Santiment, сьогодні рухаються в негативному напрямку, деякі з них ламають ринковий тренд і отримують прибутки.

До них відноситься Sui (SUI), ціна якого за день зросла на 10% і досягла $2,10, що всього в 3% від березневого історичного максимуму. За останній місяць SUI зріс на 127%, головним чином коштом майнінгу мемкоїнів в мережі.

Fantom (FTM) також демонструє непогані результати: його ціна зросла на 4% і наблизилася до $0,70, Aptos (APT) і Tron (TRX) також в плюсі.

Однак, загальна ринкова капіталізація за день знизилася на 2,8% до $2,28 трлн на момент написання матеріалу, в результаті чого більшість альткоїнів опинилися в мінусі, з найбільшими втратами для Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) і Shiba Inu (SHIB).

Нагадаємо, що сьогодні кожен самостійно можете створити новий альткоїн лише за 27 секунд.

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За матеріалами cryptopotato.com