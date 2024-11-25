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Суперкит продає 130 млрд Pepe Coin, щоб купити цю монету

25.11.2024 15:30
Олеся Крамаренко
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Великий кит Pepe Coin викликав ажіотаж серед учасників ринку, оскільки за кілька днів він продав понад 130 мільярдів PEPE, змістивши фокус на іншу монету

Суперкит продає 130 млрд Pepe Coin, щоб купити цю монету

Фото: freepik.com

Суперкит Pepe Coin змістив фокус на EIGEN, що викликало значні ринкові дискусії. Зокрема, дані в мережі вказують на масовий розпродаж 130 мільярдів PEPE, при цьому інвестор одночасно диверсифікував свій портфель, купивши понад 200 тисяч токенів на основі Ethereum.

Цей обмін позиціями на тлі падіння курсу мемкоїна та зростання токена екосистеми EigenLayer викликав хвилю обговорень щодо майбутніх тенденцій цих монет.

Згідно з даними Spot On Chain станом на 25 листопада, суперкит продав 74,07 млрд Pepe Coin вартістю $1,53 млн за 448,1 ETH. Той самий кіт був зареєстрований під час продажу 130,2 млрд PEPE (вартістю $2,71 млн) за 891 ETH за останні три дні. Хоча цей масовий продаж викликав напруженість на ринку, варто зазначити, що суперкит все ще тримає 3,241 трлн Pepe Coin із 12,6-кратним прибутком у $68,3 млн.

Однак, той самий кит також зосередився на купівлі EIGEN, обмінявши 181,3 ETH на 217 348 токена на основі Ethereum. Наразі він володіє 1,608 млн токенів EigenLayer на суму $4,31 млн, отримавши 11% прибутку. Загалом, цей торговий обмін викликав значний оптимізм щодо основного токена екосистеми EigenLayer.

Ціни на PEPE та EIGEN демонструють змішану динаміку

В той час як ціна мемкоїна знизилась, що пов’язано з розпродажем суперкита Pepe Coin, монета на основі Ethereum зросла, скориставшись тиском з боку покупців. Ціна PEPE впала на 2% за день і на 5% за тиждень, торгуючись на рівні $0,00002026. Його 24-годинний мінімум і максимум склали $0,00001918 і $0,00002086 відповідно.

Тоді як ціна EIGEN злетіла майже на 7% за день і на 23% за тиждень, досягнувши $3,06. 24-годинний мінімум і максимум монети склали $2,56 і $3,07 відповідно. Хоча учасники крипторинку зберігають оптимізм щодо токена на основі Ethereum у світлі масового накопичення, величезні запаси PEPE, що залишилися, додають інтриги в майбутню цінову політику популярної монети-мема.

Спостерігачі за ринком продовжують стежити за обома монетами на предмет майбутніх цінових змін.

Нещодавно ми писали про те, як криптотрейдер перетворив $1,1 тис. на $1,62 завдяки мемкоїну.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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