Капіталізація одного з мемкоїнів різко зросла завдяки Ілону Маску

Після публікації Ілона Маска ринкова капіталізація мемкоїна, натхненного евтаназією білки, зросла до $125 млн

Мемкоїн Pnut був створений завдяки вірусній новині про те, як чиновники Нью-Йорка конфіскували та приспали білку Пенат (Peanut) — домашню білку, яка має значну кількість прихильників у соціальних мережах. Білка була конфіскована з міркувань охорони здоров’я, оскільки вона потенційно може передавати сказ.

Марк і Даніела Лонго, власники білки, стали вірусними зі своїм плаксивим відео TikTok, у якому вони оплакували владу за те, що вони забрали їхнього улюбленого вихованця. Ця історія привернула значну увагу соціальних мереж, викликавши значну суспільну реакцію.

Читайте також: Новий мемкоїн на базі Solana злетів майже на 200%: причина

Ілон Маск також висловився на цю тему, процитувавши на сторінці в X Обі-Вана «Бена» Кенобі, відомого персонажа з франшизи «Зоряні війни». Бізнесмен жартома приписав цю цитату «Обі Пнут Кенобі».

Цитата супроводжувалася створеним штучним інтелектом зображенням милої білки, одягненої як джедай. Після публікації Маска капіталізація монети підскочила до $125 млн.

Деякі шанувальники мемкоїнів, які користуються кон’юнктурою, вирішили скористатися останньою вірусною історією з токеном Pnut. Згідно з даними аналітичної компанії Lookonchain, нещодавно кит витратив $831 000 на придбання 8,99 мільйона токенів Pnut.

На момент публікації токен оцінюється в $90,5 млн після відмови від деяких прибутків, керованих Маском.

Зазначимо, у спекулятивній торговій грі на ринку завжди є ті, хто програє, і ті, хто виграє, причому капітал відтікає від перших до других. У нашому матеріалі ми розглянули нещодавній випадок, коли один трейдер перетворив $3000 на $9 млн нереалізованого прибутку, а інший втратив $43 500 за той же час.

Раніше ми писали про те, як один з криптотрейдерів зумів перетворити $96 на $3 млн за допомогою токена TRUMP.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо 4 перспективні альткоїни, які тримають провідні криптотрейдери

Біткоїн перевищив $68 000, ETH, SOL, XRP зіткнулися з ринковою волатильністю

Два мемкоїна, що демонструють найбільший щоденний приріст

За матеріалами U.Today