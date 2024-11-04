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Капіталізація одного з мемкоїнів різко зросла завдяки Ілону Маску

04.11.2024 12:20
Дарія Шуть
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Після публікації Ілона Маска ринкова капіталізація мемкоїна, натхненного евтаназією білки, зросла до $125 млн

Капіталізація одного з мемкоїнів різко зросла завдяки Ілону Маску

Фото: freepik.com, pngarts.com

Мемкоїн Pnut був створений завдяки вірусній новині про те, як чиновники Нью-Йорка конфіскували та приспали білку Пенат (Peanut) — домашню білку, яка має значну кількість прихильників у соціальних мережах. Білка була конфіскована з міркувань охорони здоров’я, оскільки вона потенційно може передавати сказ.

Марк і Даніела Лонго, власники білки, стали вірусними зі своїм плаксивим відео TikTok, у якому вони оплакували владу за те, що вони забрали їхнього улюбленого вихованця. Ця історія привернула значну увагу соціальних мереж, викликавши значну суспільну реакцію.

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Ілон Маск також висловився на цю тему, процитувавши на сторінці в X Обі-Вана «Бена» Кенобі, відомого персонажа з франшизи «Зоряні війни». Бізнесмен жартома приписав цю цитату «Обі Пнут Кенобі».

Цитата супроводжувалася створеним штучним інтелектом зображенням милої білки, одягненої як джедай. Після публікації Маска капіталізація монети підскочила до $125 млн.

Screenshot

Фото: x.com/elonmusk

Деякі шанувальники мемкоїнів, які користуються кон’юнктурою, вирішили скористатися останньою вірусною історією з токеном Pnut. Згідно з даними аналітичної компанії Lookonchain, нещодавно кит витратив $831 000 на придбання 8,99 мільйона токенів Pnut.

На момент публікації токен оцінюється в $90,5 млн після відмови від деяких прибутків, керованих Маском.

Зазначимо, у спекулятивній торговій грі на ринку завжди є ті, хто програє, і ті, хто виграє, причому капітал відтікає від перших до других. У нашому матеріалі ми розглянули нещодавній випадок, коли один трейдер перетворив $3000 на $9 млн нереалізованого прибутку, а інший втратив $43 500 за той же час.

Раніше ми писали про те, як один з криптотрейдерів зумів перетворити $96 на $3 млн за допомогою токена TRUMP.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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