Tron увійшов до топ-10 криптовалют

Tron (TRX) офіційно увійшов до топ-10 криптовалют за ринковою капіталізацією, посівши 10 місце з оцінкою в $12,49 млрд

Нещодавній підйом Tron припав на період помітної активності та зростання його екосистеми. Згідно з даними Tronscan, мережа обробила понад $13,43 трлн переказів з моменту свого створення, що робить її однією з найактивніших блокчейн-мереж у світі.

Крім того, в Tron розміщено токенів Tether (USDT) на суму $61,8 млрд, що перевищує $52,58 млрд на Ethereum. Такий рівень ліквідності зміцнив позиції Tron на ринку і зробив його кращою мережею для транзакцій зі стейблкоїнами.

Крім того, загальна заблокована вартість (TVL) Tron в децентралізованих фінансах (DeFi) зараз становить приблизно $8,10 млрд, що ставить його відразу за Ethereum в просторі DeFi. Це демонструє зростаючу важливість мережі в ширшій екосистемі блокчейну.

Імпульс Tron також підживлюється нещодавнім припливом мемкоїнів у мережу. Засновник Tron Джастін Сан повідомив, що кілька лідерів спільнот мемкоїнів висловили зацікавленість у приєднанні до мережі Tron. Ці спільноти, відомі своїми великими і активними базами користувачів, можуть привести мільйони нових користувачів до Tron, якщо вони інтегруються в екосистему.

Цікаве по темі: Binance припинить підтримку стейблкоїна на TRON

Оптимізм Сана ґрунтується на технічних перевагах Tron, таких як здатність обробляти до 2 000 транзакцій в секунду і низька комісія за транзакції. Інфраструктура мережі також посилена такими функціями, як захист видобувної вартості (MEV), що робить її привабливою платформою для проєктів, які прагнуть уникнути перевантажень і високих витрат.

Технічний аналіз показує, що TRX в даний час торгується вище 100-денної простої ковзної середньої (SMA), що є ознакою зростаючої довіри інвесторів.

Щоденний обсяг торгів токеном становить майже $966 млн, що свідчить про його високу ліквідність на ринку. Нещодавні досягнення та майбутні розробки Tron створили передумови для подальшого зростання, а ринок з нетерпінням очікує на подальший розвиток екосистеми та потенційне зростання вартості токена. Це також є важливою віхою для блокчейну Tron, оскільки він перевершує таких конкурентів, як Cardano і Avalanche.

Нагадаємо, що Tron розробляє безгазові стейблкоїни. Засновник Tron Джастін Сан вважає, що безгазові стейблкоїни можуть вивести корпоративне впровадження блокчейну на новий рівень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки мемкоїнів зазнали невдачі у 2024 році: дослідження

Криптовалюти, що приносять найбільші прибутки своїм власникам

Скільки криптовалюти вкрали хакери за перше півріччя 2024 — звіт Chainalysis

За матеріалами: CoinSpeaker.