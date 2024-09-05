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В Україні двоє чоловіків організували незаконні криптообмінники

05.09.2024 13:40
Олеся Крамаренко
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У Києві викрито незаконні онлайн-обмінники криптовалюти, повідомлено про підозру двом особам

В Україні двоє чоловіків організували незаконні криптообмінники

Фото: freepik.com

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури було повідомлено про підозру двом особам за неправомірне використання електронних грошей (ч. 1 ст. 200 КК України). Про це заявили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

За даними слідства, двоє 23-річних підозрюваних у 2024 році організували діяльність онлайн-обмінників, що пропонували обмін гривні на різні види криптовалют та електронні гроші, включаючи платіжні системи, які не зареєстровані в Україні або перебувають під санкціями.

Зокрема, операції проводилися через системи з країни-агресора. Для здійснення цих операцій використовувалися банківські картки, оформлені на фіктивних осіб.

Викриття злочинної діяльності стало можливим завдяки спільним зусиллям прокурорів, детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та співробітників Департаменту контррозвідувального захисту СБУ у сфері інформаційної безпеки.

Варто зазначити, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими у вчиненні злочину, доки їх вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше ми писали про те, що Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції.

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Рубрики: КриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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В Україні двоє чоловіків організували незаконні криптообмінники

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