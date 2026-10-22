XRP може впасти до $1 перед новим зростанням — аналітик

XRP може знову опуститися до психологічної позначки $1, перш ніж спробує відновити тривале зростання. Такий сценарій розглядає криптоаналітик ChartNerd після того, як ціна токена завершила минулий тиждень нижче 20-тижневої експоненційної ковзної середньої. Вирішальним рівнем він називає $1,33

Чому XRP загрожує нове падіння

Станом на 22 жовтня XRP торгувався поблизу $1,33, додавши близько 2% за добу. Водночас за тиждень актив втратив майже 3%, за місяць — 6%, а від історичного максимуму $3,65 подешевшав приблизно на 63%.

За оцінкою ChartNerd, падіння нижче 20-тижневої середньої свідчить про слабкість покупців. У вересні XRP вже відштовхнувся від цієї лінії, після чого піднявся до 50-тижневої середньої поблизу $1,50. Однак подолати опір там не вдалося: зона стримує зростання дев’ять-десять тижнів.

Якщо тижневі свічки й надалі закриватимуться нижче коротшої середньої, наступною ціллю зниження може стати $1. Поблизу цієї позначки зосереджений значний обсяг позицій трейдерів із кредитним плечем.

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Що може повернути XRP до зростання

Для скасування ведмежого сценарію XRP потрібно повернутися вище $1,33 та втримати цей рівень. Тоді, за прогнозом аналітика, наступною ціллю стане $1,50–1,55. Закріплення над цією зоною може відкрити шлях до $1,80–2.

Додатковим аргументом на користь просідання ChartNerd називає місячний «канал Гаусса». Його середня лінія зараз проходить біля $0,98. У попередніх циклах після втрати верхньої межі каналу XRP повертався до середини. Аналітик порівняв нинішню ситуацію з 2022 роком, коли після відскоку ціна знову протестувала попередні мінімуми.

Що показують дані бірж

За даними CryptoQuant, частка виведень із Binance обсягом до 10 тис. XRP з 30 вересня до 20 жовтня зросла з 3% до 19,7% загальної вартості виведень. Водночас резерви трьох великих бірж збільшилися на 120 млн XRP. Ці різноспрямовані сигнали не дозволяють однозначно визначити настрої інвесторів.

На думку редакції PSM, сценарій падіння до $1 залишається лише одним із можливих. Його реалізація залежатиме насамперед від тижневого закриття ціни щодо $1,33 та ширшої ситуації на крипторинку.

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Джерело: CryptoPotato.