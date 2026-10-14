Скільки б ви отримали, вклавши $1 000 XRP-ETF на початку 2026

Інвестори, які на початку 2026 року вклали $1 000 у перший американський спотовий біржовий фонд на XRP, наразі зазнають суттєвих збитків. Попри відновлення криптовалюти протягом останніх місяців, вартість акцій фонду залишається значно нижчою за початкові показники

Станом на 13 жовтня 2026 року інвестиція в Canary XRP ETF (NASDAQ: XRPC) скоротилася приблизно на 28,75%.

Скільки втратили інвестори XRP-ETF

За розрахунками аналітиків, вкладені на початку року $1 000 перетворилися на $712,50. Таким чином, потенційний збиток становить $287,50.

На початку 2026 року акції фонду XRPC торгувалися приблизно по $20,24, тоді як на момент підготовки матеріалу їхня вартість знизилася до $14,42.

Отже, інвестори, які придбали акції фонду за ціною, використаною Finbold для розрахунку, втратили майже третину початкового капіталу.

Водночас ідеться про умовний результат без урахування індивідуальних витрат інвестора. Фактична дохідність залежить від ціни придбання акцій, дати операції та брокерських комісій.

Canary XRP ETF розпочав роботу в листопаді 2025 року та став першим американським спотовим біржовим фондом, який безпосередньо інвестує в XRP.

Такий інструмент дозволяє отримувати доступ до цінової динаміки криптовалюти через традиційний фондовий ринок без необхідності самостійно купувати XRP та зберігати його у криптогаманці.

Читайте також: Яким буде курс XRP на кінець 2026 — прогноз

Скільки XRP накопичив фонд

Попри негативну дохідність від початку року, Canary XRP ETF продовжує володіти значними резервами криптовалюти.

За інформацією з офіційного сайту Canary Capital, станом на 13 жовтня фонд утримував 245 385 599,76 XRP.

Ринкова вартість цих активів становила приблизно $334 млн.

Водночас ситуація з прибутковістю фонду поступово покращується. За останні три місяці акції XRPC подорожчали майже на 28%, частково компенсувавши попереднє падіння.

Це свідчить про те, що після тривалого зниження фонд почав відновлювати частину втраченої вартості. Проте цього поки недостатньо, щоб повернутися до рівнів початку року.

Що відбувається з курсом XRP

Головною причиною негативної динаміки ETF залишається падіння самої криптовалюти.

Станом на 13 жовтня XRP торгувався приблизно по $1,36, що більш ніж на 26% нижче за показник на початку 2026 року.

Водночас за останні два місяці криптовалюта подорожчала майже на 39% на тлі часткового відновлення ринку цифрових активів.

Ринкова капіталізація XRP становила близько $86,6 млрд.

Торговельна активність також помітно зросла. За даними CoinMarketCap, добовий обсяг торгів XRP збільшився більш ніж на 47% і досяг приблизно $2,69 млрд.

Однак зростання обсягів торгів саме по собі не гарантує подальшого подорожчання криптовалюти, оскільки може супроводжувати як купівлю, так і продаж активів.

Отже, приклад Canary XRP ETF демонструє ризики інвестування у криптовалютні біржові фонди. Навіть попри часткове відновлення ринку, інвестиції, здійснені на початку року, залишаються збитковими. Подальша дохідність XRPC значною мірою залежатиме від курсу XRP, загальних настроїв на крипторинку та попиту на інвестиційні інструменти, пов’язані з цифровими активами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн-ETF виповнилося 1000 днів: хто володіє найбільшими запасами BTC

Дві криптовалюти, які можуть стати альтернативою XRP

Коли XRP може досягти $50 — прогноз аналітика

Джерело: Finbold.