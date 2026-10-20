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XRP може зрости до $210 до кінця 2026 — аналітик

20.10.2026 19:30
Микола Деркач

Криптовалюта XRP може продемонструвати масштабне зростання та досягти $210 до кінця грудня 2026 року. Такий надзвичайно оптимістичний прогноз представив криптоаналітик Crypto Captain, який виявив на довгостроковому графіку технічну модель, що потенційно вказує на зміну ринкового тренду. Водночас реалізація цього сценарію потребувала б зростання вартості активу приблизно у 160 разів

XRP може зрости до $210 до кінця 2026 — аналітик

Фото: chatgpt.com

Станом на 20 жовтня XRP торгувався поблизу $1,31, демонструючи незначне відновлення після попереднього падіння.

Коли XRP може досягти $210

Аналітик Crypto Captain очікує, що протягом наступних 72 днів криптовалюта може перейти до параболічного зростання.

Основою прогнозу стала так звана модель «мегафон», яка формується на графіку XRP з початку 2024 року. Для неї характерні коливання ціни в межах двох ліній, що поступово розходяться.

Зараз XRP повторно тестує раніше пробиту низхідну лінію опору на логарифмічному графіку. На думку аналітика, утримання цього рівня може створити передумови для нового висхідного руху.

Першою великою ціллю Crypto Captain називає $26. Якщо криптовалюта подолає цей бар’єр, наступним орієнтиром може стати $210 до завершення 2026 року.

Від поточної ціни $1,31 досягнення прогнозованої позначки означало б подорожчання приблизно на 15 930%.

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Що може підтримати зростання XRP

Одним із потенційних факторів залишається інтерес інституційних інвесторів до криптовалюти.

За даними, наведеними в матеріалі, американські спотові XRP-ETF залучили близько $591,11 млн чистих інвестицій за останні сім місяців. Загальна вартість активів цих фондів становила приблизно $1,48 млрд.

Додаткову підтримку може забезпечити розширення використання технологій Ripple у традиційному фінансовому секторі.

Водночас торговельна активність поки демонструє неоднозначну динаміку. Попри часткове відновлення ціни, добовий обсяг торгів XRP скоротився більш ніж на 12% — до $1,62 млрд.

Наскільки реалістичний прогноз

Досягнення $210 вимагало б безпрецедентного збільшення ринкової капіталізації XRP.

Якщо протягом наступних двох місяців Ripple випустить в обіг додаткові 600 млн токенів, їхня загальна кількість в обігу може досягти 63,72 млрд.

За ціни $210 за токен капіталізація XRP становила б приблизно $13,38 трлн.

Такий масштаб зростання потребував би колосального припливу капіталу та суттєвого розширення всього криптовалютного ринку.

Крім того, технічна модель «мегафон» не гарантує зростання ціни. Вона лише описує можливий сценарій, який може не реалізуватися.

На думку редакції PSM, прогноз XRP по $210 до кінця 2026 року варто розглядати як вкрай спекулятивний сценарій, а не реалістичну базову ціль. Попри розвиток інституційних інвестиційних інструментів, для такого подорожчання криптовалюті знадобилося б багаторазове розширення ринкової капіталізації за надзвичайно короткий період.

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Джерело: Finbold. 

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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