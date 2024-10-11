Як криптотрейдер перетворив $16 000 на $18 млн: ключі до успіху

Криптотрейдер, який заробив майже $18 млн на мемкоїні, розповів, що потрібно для успіху

Криптотрейдер @theunipcs здобув широку популярність у криптоспільноті на X. Це сталося після того, як він провернув легендарну операцію з мемкоїном BONK. @theunipcs розмістив лонг на BONK у 2023 році, коли вона все ще боролася за виживання на ринку.

У міру того, як ціна BONK зростала протягом 2023/2024 років, зростав і портфель трейдера, збільшившись до понад $18 млн нереалізованого прибутку в якийсь момент. Звісно, його успіх викликав чимало запитань про те, як йому вдалося провернути таку угоду. У відповідь @theunipcs розкрив свій великий секрет, заявивши підписникам, що все, що їм насправді потрібно для успіху на ринку, — це мати переконаність.

Чому цілковита віра — це все, що потрібно

У розлогому пості на X криптотрейдер розповів, як він зміг втримати свою позицію в BONK, навіть попри численні корекції. Unipcs відповів на твердження, що його 8-значний прибуток можна пояснити везінням. Однак він вважає, що це швидше віра в одну криптовалюту, ніж везіння.

Він порадив інвесторам покінчити з думкою про те, що вони зароблять багато грошей за короткий проміжок часу. Крім того, він пояснив, що історій про те, як $100 перетворилися на мільйон, було дуже мало, і навіть у цих випадках це було пов’язано з надзвичайною вірою в монету.

“Викиньте з голови нездійсненну мрію про те, що за кілька днів ви перетворите $100 на мільйон, — каже Unipcs. Якщо ви не навчитеся бути впевненим у своїх угодах, ви закінчите цикл з великою кількістю розчарувань через безліч втрачених можливостей”.

Отже, замість того, щоб купувати та продавати багато криптовалют протягом тривалого часу, криптотрейдер вважає, що краще знайти одну монету, увійти в неї на ранній стадії й впевнено утримувати її. Аналітик навів приклад своєї довготривалої торгівлі Dogwif, в результаті якої він перетворив $6 000 на $1 млн, які він продовжує тримати.

Ще одна стратегія криптотрейдера, заснована на переконанні, — це монета-мем FLOKI. Він показав, що кількість FLOKI є найбільшою з усіх його мемкоїнів, і він продовжує тримати її протягом різних циклів. Це пов’язано з його переконанням і вірою в те, що ціна FLOKI все одно підніметься вище.

The BONK Guy

Unipcs тепер широко відомий як «The BONK Guy» в криптовалютному просторі після того, як оприлюднив свою легендарну торгівлю BONK. Коли на початку року ціна BONK зросла до нового історичного максимуму в $4,7, його нереалізований прибуток від лонгу перевищив $18 млн.

Попри такий апетитний профіт, криптотрейдер відмовився виходити з угоди. Це тому, що він вважає, що ціна BONK зросте набагато вище, і в майбутньому ця одна угода може коштувати до $50-$100 млн.

Про ключові елементи успішного плану криптовалютної торгівлі, ми писали раніше.

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За матеріалами bitcoinist.com