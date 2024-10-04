Криптотрейдер перетворив $368 на $2 млн: яку монету купив

Анонімний криптовалютний трейдер всього за три дні перетворив початкову покупку в $368 на $2 млн нереалізованого прибутку

Коментатори на X припускають можливу інсайдерську торгівлю, хоча нічого не підтверджено.

Торгівля відбувалася з мемкоїном HIPPO в мережі Sui проти її рідного токена SUI. Згідно зі звітом Lookonchain від 2 жовтня, трейдер заробив приблизно $2 млн за три дні.

Спочатку, 28 вересня, анонімний трейдер витратив $368 на 198 SUI, щоб купити 253,5 мільйона HIPPO. Потім він продав 119,6 млн HIPPO за $325 000 і 175 000 SUI, частково реалізувавши свій прибуток.

Згодом мемкоїн торгувався за ціною $0,012, тобто у трейлера залишалось 133,9 млн HIPPO на суму близько $1,7 млн. Однак пара HIPPO/SUI на децентралізованій біржі Cetus вже зросла, торкнувшись цінового опору на рівні майже $0,014.

Нещодавно Sui піднявся на 20-ту позицію за ринковою капіталізацією з капіталізацією в $5 млрд. Проте її повністю розбавлена вартість (FDV) набагато вища, враховуючи, що в обігу перебуває лише 27,6% всієї пропозиції SUI.

Таким чином, криптовалюта має неминучу інфляцію в 72,4%, яка неминуче досягне ринку, створюючи значний тиск на продажі.

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Цікаво, що більшість цих токенів, які ще не перебувають в обігу, заблоковані в контрактах на передачу прав власності під контролем Mysten Labs або приватних інвесторів.

Джастін Бонс класифікував токеноміку SUI як результат «чистої жадібності».

«SUI має чудовий дизайн, за винятком економіки токенів: SUI стверджує, що має обмежену пропозицію в 10B, причому 52% з них будуть «нерозподіленими» до 2030 року. Проблема в тому, що більше 8B SUI стейкується прямо зараз! Понад 84% цієї пропозиції перебуває у власності засновників. Сказати, що це жахливо — це нічого не сказати. Жадібність розподілу SUI просто вражає», — сказав Бонс.

Деякі учасники ринку зазначили, що майбутнє розблокування пояснює, чому впливові особи і крипто-ЗМІ раптово почали «просувати» SUI.

Більше того, криптовалютний трейдер та інвестор Wazz попередив про модель Sui, в якій ці кити із заблокованими токенами все ще можуть робити ставки і отримувати прибуток від токенів, які ще не перебувають в обігу.

Нагадаємо, що криптотрейдер перетворив $800 на $1,3 млн завдяки мемкоїну. Він придбав новий мемкоїн Moo Deng (MOODENG) 10 вересня за 6 Solana (SOL), що на той час коштувало приблизно $800. Монета швидко злетіла в ціні, як і вірусність мема, на якому вона базувалася. До 18 вересня вартість покупки зросла до $400 000, а 23 вересня вона підскочила до $1,3 млн

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За матеріалами: Finbold.