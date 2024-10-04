HBO розкриє особистість творця Біткоїна у новій документалці

Новий документальний фільм телеканалу HBO стверджує, що йому вдалося розкрити справжню особистість творця Біткоїна Сатоші Накамото

Якщо висновки будуть широко визнані, це розкриття може потрясти світові фінансові ринки і навіть президентські вибори в США.

Цей документальний фільм є роботою номінанта на премію «Еммі» Каллена Хобака, який отримав визнання критиків за серіал «Q: У шторм», що викрив авторів теорії змови QAnon.

Біткоїн став фінансовим феноменом епохи інтернету. З моменту свого створення у 2009 році ця криптовалюта стала засобом збереження вартості для тих, хто переконаний, що традиційні гроші систематично знецінюються; засобом спекуляції для тих, хто відчуває себе виключеним зі звичайних фінансових ринків; і, що особливо важливо, популярним засобом оплати нелегальних товарів і послуг, таких як наркотики, кібер-шахрайство і замовні вбивства.

За підтримки таких активних прихильників, як Tesla і генеральний директор SpaceX Ілон Маск, криптовалюта перетворилася на клас активів вартістю трильйони доларів, набувши таких масштабів, що навіть центральні банки були змушені звернути увагу на неї як на потенційного конкурента своїм системам.

Таким чином, викриття Сатоші як ймовірного творця Біткоїна загрожує підняти величезні питання, не в останню чергу про його потенційну причетність до злочинів, у яких використовувався Біткоїн. Це також може зробити його одним з найбагатших людей у світі: Сам Сатоші, за оцінками, контролює близько 1,1 млн біткоїнів, але незрозуміло, чи має він доступ до криптографічних ключів до цих статків. Якщо так, то за поточними оцінками його статки становлять $66 млрд.

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Цікаво, що з наближенням дати виходу документального фільму в ефір деякі гаманці з великими сумами з «ери Сатоші» стали активними вперше з 2009 року.

За даними Bitcoin Magazine, за останні два тижні з гаманців було знято близько 250 біткоїнів — на суму приблизно $15 млн. Хоча ці монети офіційно не пов’язані з гаманцями Сатоші Накамото, вони неактивні з перших днів існування Біткоїна, коли криптовалюта майже нічого не коштувала. Творці гаманців, безумовно, були першими співробітниками Сатоші.

Справжня особистість Сатоші Накамото залишається однією з найбільших загадок останніх років. Після публікації «Білої книги» Біткоїна 31 жовтня 2008 року, людина під псевдонімом Сатоші Накамото, яка працювала переважно через дошки оголошень та електронну пошту, допомогла Біткоїну досягти популярності.

У 2010 році ця людина зникла зі сцени, і більше про неї ніхто не чув. З тих пір багато хто намагався розгадати загадку Сатоші, але безуспішно — перша гучна спроба була зроблена журналісткою Лією МакГрат Гудман у 2014 році. Вона назвала підозрюваним японсько-американця Доріана Накамото, але він заперечив це твердження, тоді як інші члени спільноти залишилися не переконаними її репортажем.

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У 2016 році австралійський криптограф Крейг Стівен Райт висунув свою кандидатуру на цей титул, після того, як його назвали Сатоші в документах, що просочилися в пресу за рік до того. Незважаючи на те, що його підтримали деякі відомі члени спільноти, його кампанія, спрямована на те, щоб переконати світ, що він є творцем Біткоїна, була торпедована в останню хвилину, коли він з незрозумілих причин не зміг надати обіцяні докази. Його агресивне переслідування всіх, хто ставив йому під сумнів, судовими позовами також додало сумнівів у його твердженнях.

Серед тих, кого найчастіше підозрюють у причетності до Сатоші, — покійний інженер-програміст Гел Фінні, системний інженер Доріан Накамото, комп’ютерний науковець Нік Сабо та винахідник Hashcash Адам Бек.

Але багато хто в біткоїн-спільноті відкидає спроби ідентифікувати Сатоші, аргументуючи це важливістю його права на приватність. Вони стверджують, що без відповідних доказів, зокрема, без переказу монет з відомого гаманця Сатоші, всі заяви є лише спекулятивними.

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За матеріалами: Politico.