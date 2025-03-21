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UPC розширює можливості Open Banking в Україні через нові стратегічні партнерства

21.03.2025 16:25
Ольга Деркач
Новини компанії
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Компанія UPC з гордістю повідомляє про два важливих кроки в напрямку розвитку Open Banking в Україні

UPC розширює можливості Open Banking в Україні через нові стратегічні партнерства

Співпраця з українським банком для впровадження системи Open Banking

UPC уклав угоду та розпочав черговий проєкт з одним з провідних українських банків для впровадження системи Open Banking. Це партнерство дозволить банку запропонувати своїм клієнтам безпечний доступ до власних рахунків та фінансових даних через платформу UPC Open Banking. Клієнти банку зможуть користуватися перевагами сучасного доступу до своїх рахунків, підвищуючи зручність управління фінансами, а банк-партнер, у свою чергу, повністю виконає вимоги НБУ на шляху до Євроінтеграції.

Інтеграція українських банків в рамках проєкту OneLinkUA

UPC також успішно провів інтеграцію Open Banking сервісу іншого, провідного банку України, до своєї платформи  OneLinkUA, в рамках проєкту агрегації всіх Open Banking сервісів в єдиний, український HUB. Цей важливий крок є частиною масштабного проєкту OneLinkUA з агрегації всіх Open Banking API банків України, що спрямований на створення єдиної зручної та відкритої платформи для всіх професійних учасників ринку. OneLinkUA стане ключовим елементом у забезпеченні централізованого доступу клієнтів до даних в різних фінансових установах, сприяючи подальшому розвитку банкінгу та фінтех-індустрії в Україні.

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Ці ініціативи підтверджують прагнення UPC до створення інноваційних рішень на основі Європейського досвіду, які зроблять фінансові сервіси більш доступними та ефективними для кожного користувача. Інтеграція з провідними банками та розвиток OneLinkUA підвищують прозорість, безпеку та зручність  банківських послуг.

«Ми в UPC віримо, що Open Banking є важливим елементом  інфраструктури надання фінансових послуг та здорової конкуренції в майбутньому, в тому числі на шляху України до ЄС. Він дозволить надати послуги абсолютно іншого рівня в частині агрегації фінансової інформації для фізичних та юридичних осіб, спрощення видачі кредитів та онлайн платежів, відкриє можливості, про які ми сьогодні навіть не здогадуємось. Нові партнерства з провідними банками України демонструють нашу відданість та послідовність у впровадженні інноваційних рішень, які підвищують зручність та безпеку для користувачів», — зазначив Антон Романчук, Голова Правління UPC.

UPC «Український процесінговий центр» — компанія з обробки карткових транзакцій та надання платіжних рішень, що заснована у 1997 року в Україні. UPC є частиною Групи Raiffeisen Bank International AG (Austria).

Назви банків поки не розголошуються через умови конфіденційності.

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Рубрики: FinTechБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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