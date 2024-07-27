7 дивідендних акцій, на які варто звернути увагу

Інвестиції на фондовому ринку приносять солідні довгострокові прибутки багатьом інвесторам. Хоча під час економічного спаду легко піддатися паніці, люди, які тримають свої акції, зазвичай отримують вигоду

За останні 40 років індекс S&P 500 приніс 11,6% річного доходу. Інвесторам довелося пережити кілька корекцій і падінь протягом цього періоду, але індекс виявився гарною довгостроковою інвестицією.

Диверсифікація вашого портфеля в цей клас активів може призвести до стабільних прибутків і дивідендних виплат. Ось деякі з найкращих дивідендних акцій, які варто розглянути.

Alphabet (GOOG, GOOGL)

Компанія Alphabet нещодавно виплатила інвесторам свої перші дивіденди. Крім того, Alphabet має довгу історію випередження фондового ринку. За останні п’ять років акції компанії зросли майже втричі.

Microsoft (MSFT)

Microsoft демонструє довгострокові прибутки, підвищуючи дивіденди вже 22 роки поспіль. Хоча прибутковість становить лише 0,6%, Microsoft підтримувала річний темп зростання дивідендів на рівні 10,6% протягом останнього десятиліття. Акції також зросли на 20% з початку року і більш ніж втричі за останні п’ять років.

Texas Roadhouse (TXRH)

Texas Roadhouse — це мережа стейк-хаусів, яка набирає обертів. Ресторанна мережа вартістю $11,5 млрд з початку року зросла на 35%, а за останні п’ять років збільшилася більш ніж утричі.

Texas Roadhouse має привабливий імпульс на своєму боці, але компанія також має привабливу прибутковість у 1,3%. За останнє десятиліття компанія підтримувала річний темп зростання дивідендів на рівні 16,05%.

Caterpillar (CAT)

Caterpillar є одним з лідерів будівельної галузі вже майже 100 років. Компанія приносить значні прибутки довгостроковим інвесторам. З початку року акції компанії зросли на 18%, а за останні п’ять років — на 159%. Співвідношення ціни до прибутку Caterpillar становить 15,5x, а дохідність — 1,6%.

Цікаве по темі: 6 акцій, у які варто інвестувати поколінню Z

Річний темп зростання дивідендів на 8,04% за останнє десятиліття ще більше зміцнює позиції Caterpillar як акції з найбільшим потенціалом зростання дивідендів, які варто розглянути.

Meta Platforms (META)

Meta Platforms — ще одна нова дивідендна акція в цьому списку, яка, схоже, готова підтримувати двозначні темпи зростання дивідендів протягом декількох років.

Зосередженість Meta Platforms на ефективності призвела до зростання чистого прибутку в першому кварталі на 117% у річному обчисленні. Виручка також злетіла на 27%. Акції компанії зрости на 30% з початку року. За останні п’ять років акції також зросли на 145%.

American Express (AXP)

American Express — один з найефективніших емітентів кредитних і дебетових карток з показником P/E 18,5x. Компанія пропонує 1,1% дивідендну дохідність і регулярно підвищує свої дивіденди. На початку цього року American Express оголосила про збільшення на 17% щоквартальних дивідендних виплат. Тепер інвестори отримують річний дивіденд у розмірі $2,80 на акцію.

Walmart (WMT)

Walmart — найбільший продуктовий і роздрібний гігант, який приваблює клієнтів, що бажають заощадити на повсякденних речах. З початку року акції компанії зросли на 34%, а за останні п’ять років — на 88%. Акції торгуються з мультиплікатором P/E 30x і мають дивідендну дохідність 1,2%.

Хоча Walmart сповільнив темпи зростання дивідендів в останні роки, компанія зламала цю тенденцію, підвищивши дивіденди на 9% на початку цього року. Це найвище підвищення дивідендів за більш ніж десять років.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 популярні акції, які можуть раптово обвалитися

Фундаментальний аналіз: як він може допомогти визначити вартість акцій

5 найкращих акцій травня у портфелі Кеті Вуд

За матеріалами: Investor Place.