Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 після обвалу ринку 1987 року

19 жовтня 2026 року виповнилося 39 років від «чорного понеділка» — одного з найбільших обвалів в історії американського фондового ринку. Тоді провідні біржові індекси втратили понад 20% лише за один день. Однак інвестори, які вклали $1000 одразу після падіння та зберегли свої інвестиції, сьогодні могли б володіти десятками тисяч доларів

Скільки принесли б $1000, вкладені в S&P 500

19 жовтня 1987 року індекс S&P 500 обвалився на 20,47% за одну торговельну сесію, завершивши день на позначці 224,84 пункту.

Загальні втрати світових фондових ринків тоді оцінювалися приблизно в $1,71 трлн. Паніка охопила провідні біржі, а інвестори масово продавали акції через побоювання подальшого падіння.

Проте наступні десятиліття повністю змінили ситуацію.

Станом на 19 жовтня 2026 року індекс S&P 500 досяг приблизно 7659,44 пункту. Таким чином, за 39 років його значення збільшилося більш ніж у 34 рази.

Якби інвестор вклав $1000 в інструмент, який точно повторював би динаміку S&P 500 після обвалу 1987 року, сьогодні його інвестиція коштувала б близько $34 000.

Це відповідає зростанню приблизно на 3306%, а номінальний прибуток становив би понад $33 000.

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Скільки можна було заробити на Dow Jones

Ще сильніше під час «чорного понеділка» постраждав промисловий індекс Dow Jones Industrial Average.

За один день він обвалився на 22,6% — до 1738,74 пункту. Це стало найбільшим одноденним падінням індексу у відсотковому вимірі за всю його історію.

Втрати американського фондового ринку внаслідок падіння Dow Jones оцінювалися приблизно в $500 млрд.

Проте за наступні десятиліття індекс не лише відновився, а й багаторазово перевищив попередні максимуми.

На момент розрахунків Dow Jones перебував на рівні 52 002,41 пункту.

Отже, вкладені після обвалу $1000 сьогодні перетворилися б приблизно на $29 909. Це означає зростання на 2890,89%, або майже у 30 разів.

Чи враховують ці розрахунки дивіденди

Важливо, що наведені суми відображають лише зміну значень фондових індексів. У розрахунках не враховано реінвестування дивідендів.

Якби інвестор протягом 39 років спрямовував отримані дивіденди на придбання додаткових акцій, підсумкова вартість портфеля могла б бути суттєво вищою.

Водночас фактичний прибуток залежав би від комісій, податків та обраного інвестиційного інструменту. Крім того, через інфляцію купівельна спроможність долара за цей період значно змінилася.

На думку редакції PSM, результати інвестування після «чорного понеділка» 1987 року демонструють, наскільки суттєво довгострокове зростання фондового ринку може компенсувати навіть масштабні обвали. Однак історична дохідність не гарантує аналогічних результатів у майбутньому, а інвесторам важливо враховувати ризики та власний інвестиційний горизонт.

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Джерело: Finbold.