Anthropic представила ШІ-агента, який сам стежить за справами та виконує завдання

Anthropic представила Claude Duet — окремого ШІ-асистента, який не чекає на кожну команду. Система самостійно перевіряє підключені сервіси, повідомляє про важливі події та виконує доручення у фоновому режимі, навіть коли комп’ютер користувача вимкнений

Як працює Claude Duet

В основі новинки — Claude Opus 5.5. Щоранку агент готує зведення з пошти, календаря та інших застосунків. Протягом дня він перевіряє їх приблизно раз на кілька годин і нагадує про справи, що потребують уваги.

Йому можна доручити організувати зустріч, підготувати фінансовий прогноз, створити аналітичну панель або вебзастосунок. Для складних завдань Duet використовує власну віртуальну машину з браузером, тому не потребує постійно увімкненого ноутбука.

Сервіс підтримує понад 6000 підключень і плагінів із Claude Marketplace, зокрема Gmail, Slack, QuickBooks, Stripe та Shopify.

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Чи можна довірити ШІ платежі

Duet може перевіряти неоплачені рахунки й готувати нагадування постачальникам. Покупки для бізнесу доступні через цифровий гаманець Link від Stripe та Shop Pay від Shopify.

Однак агент не має права самовільно надсилати повідомлення, оплачувати покупки, підписувати документи чи видаляти дані. Перед такими діями він запитує підтвердження людини. Торгівля цінними паперами та перекази між рахунками заборонені навіть із дозволом користувача.

Anthropic стверджує, що Duet не отримує доступу до паролів і токенів входу. Додаткові механізми мають захищати конфіденційну інформацію.

Хто може користуватися новинкою

Із 21 жовтня 2026 року Claude Duet проходить дослідницьке тестування з доступом за списком очікування. Спочатку приєднатися можуть передплатники Pro та Max у США.

Програма працює на iOS, Android та через сайт Claude, але залишається окремою від основного застосунку. Фонові перевірки й виконання завдань витрачають спільні ліміти тарифу.

Компанія визнає, що агент може неправильно зрозуміти листування або помилитися з терміновістю справ. Строки запуску для українських користувачів не оголошені.

На думку редакції PSM, новинка демонструє перехід від чатботів до цифрових помічників, які самі організовують роботу. Їхня користь залежатиме від точності рішень та захисту підключених акаунтів.

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Джерело: Anthropic.