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ШІ Microsoft перевершив лікарів у тестах на діагностику

24.10.2026 13:00
Микола Деркач

Штучний інтелект Microsoft показав вищу точність діагностики, ніж лікарі загальної практики, під час тестування на складних клінічних випадках. Система MAI-DxO правильно визначила діагноз у 83% випадків проти 36% у медиків, які могли користуватися довідниками та інтернетом. Утім, ідеться про симуляцію, а не про лікування реальних пацієнтів

ШІ Microsoft перевершив лікарів у тестах на діагностику

Фото: chatgpt.com

Які результати показав ШІ

Науковці використали SDBench — тест, у якому учасники отримують лише початковий опис випадку й мають самостійно обирати запитання, аналізи та обстеження, перш ніж назвати діагноз.

Перший набір складався з 304 складних випадків, раніше описаних у The New England Journal of Medicine. MAI-DxO досягла точності 83%, лікарі з доступом до довідкових матеріалів — 36%, а без таких ресурсів — 22%.

У другому тесті використали 325 історій звернень до відділень невідкладної допомоги. Тут результат ШІ становив 80%, тоді як у лікарів — 47%. Тобто перевага збереглася і на більш типових клінічних випадках.

Як працює система Microsoft

MAI-DxO не просто генерує одну відповідь. Вона координує кількох ШІ-агентів, які пропонують можливі діагнози, обговорюють суперечливі ознаки, обирають обстеження та коригують висновки після отримання додаткової інформації. Такий підхід імітує дискусію між лікарями.

Розробники перевірили і витрати на діагностику. За суворіших бюджетних обмежень одна з конфігурацій зберегла точність 81%, водночас зменшивши розрахункову вартість обстежень більш ніж удвічі порівняно з іншими протестованими системами.

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Чи означає це, що ШІ замінить лікарів

Ні. Порівняння проводили на текстових матеріалах уже відомих випадків. Лікарі працювали поодинці, а вузькопрофільних спеціалістів і лікарських команд у тесті не було. Тому результат не доводить, що система точніше діагностуватиме захворювання в лікарні або покращить результати лікування.

Microsoft планує оцінити роботу ШІ в реальних клінічних умовах разом із Beth Israel Deaconess Medical Center у Бостоні.

На думку редакції PSM, результати показують потенціал ШІ як інструмента підтримки медичних рішень, особливо під час аналізу складних випадків. Однак перед його застосуванням у клініках потрібні незалежні перевірки, оцінка безпеки та участь лікаря в ухваленні остаточних рішень.

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Джерело: Microsoft AI, Science.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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