Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Мозок продовжує обробляти мову навіть під наркозом — вчені

16.10.2026 18:00
Микола Деркач

Людський мозок здатний аналізувати мовлення та передбачати наступні слова навіть тоді, коли людина перебуває під загальною анестезією. Такого висновку дійшли американські дослідники, які зафіксували незвичайну активність нейронів у пацієнтів під час хірургічних операцій

Мозок продовжує обробляти мову навіть під наркозом — вчені

Фото: chatgpt.com

Відкриття ставить під сумнів уявлення про те, що втрата свідомості повністю припиняє складну обробку інформації мозком.

Що відбувається з мозком під наркозом

Науковці Медичного коледжу Бейлора досліджували пацієнтів, яким проводили операції з приводу епілепсії. Завдяки спеціальним електродам Neuropixels вони змогли одночасно спостерігати за активністю сотень нейронів у гіпокампі — ділянці мозку, пов’язаній із пам’яттю та навчанням.

Спочатку учасникам відтворювали послідовності однакових звуків, серед яких іноді з’являлися несподівані сигнали.

Нейрони реагували на відмінності, а з повторенням експерименту дедалі краще розпізнавали незвичайні звуки. Це вказує на збереження певних механізмів навчання навіть за відсутності свідомості.

Читайте також: Вчені створили ШІ, який розпізнає дипфейки незвичним способом

Мозок зміг передбачати наступні слова

У наступному експерименті пацієнтам програвали короткі історії. Аналіз активності нейронів показав, що гіпокамп розрізняв певні категорії слів, зокрема іменники, дієслова та прикметники.

Більше того, сигнали містили інформацію, яка дозволяла прогнозувати наступні слова в реченнях.

Такий механізм називають прогнозувальним кодуванням. Мозок використовує попередній досвід та закономірності, щоб передбачати подальші події.

Водночас результати не доводять, що пацієнти свідомо розуміли почуті історії або запам’ятовували їх після операції.

Чому це відкриття важливе

Дослідження може допомогти краще зрозуміти природу свідомості та розробити нові нейроінтерфейси для людей, які втратили здатність говорити через інсульт чи травму.

Однак експерименти проводили за одного типу анестезії та досліджували конкретну ділянку мозку. Тому висновки не можна автоматично поширювати на сон або кому.

На думку редакції PSM, відкриття демонструє, що відсутність свідомості не означає повного припинення складної роботи мозку. Найперспективнішим напрямом стане дослідження того, як збережені мовні сигнали можна використовувати для відновлення комунікації пацієнтів із неврологічними порушеннями.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Плаває як медуза, рухається як риба: вчені показали нового робота

Вчені вперше побачили квантовий стрибок звуку в реальному часі

Учені створили антену, схожу на світловий меч

Джерело: ScienceDaily.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Вчені створили кристал часу, що допоможе роботам змінювати форму 16.10.2026

Вчені створили кристал часу, що допоможе роботам змінювати форму
Штучний інтелект навчився створювати власну мову без участі людей 15.10.2026

Штучний інтелект навчився створювати власну мову без участі людей
Вчені виявили прихований процес, який впливає на роботу акумуляторів 15.10.2026

Вчені виявили прихований процес, який впливає на роботу акумуляторів
Науковці озвучили причину, яка може завадити людям жити на Марсі 15.10.2026

Науковці озвучили причину, яка може завадити людям жити на Марсі
Учені навчили квантовий комп’ютер приборкувати хаос 14.10.2026

Учені навчили квантовий комп’ютер приборкувати хаос
Із глибин Всесвіту надійшов загадковий сигнал віком понад 10 млрд років 14.10.2026

Із глибин Всесвіту надійшов загадковий сигнал віком понад 10 млрд років

Вибір редакції
Всі
Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах
ТОП статей 16.10.2026

Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах

 Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках
ТОП статей 14.10.2026

Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках

 Bizum в Іспанії: як працює альтернатива карткам і скільки платить бізнес
ТОП статей 09.10.2026

Bizum в Іспанії: як працює альтернатива карткам і скільки платить бізнес

 iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero
ТОП статей 02.10.2026

iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero

Останні новини
Сьогодні  19:00

Вчені створили кристал часу, що допоможе роботам змінювати форму

 Сьогодні  18:30

До $100 000 на цифрові рішення для держави: відкрито набір компаній

 Сьогодні  18:00

Мозок продовжує обробляти мову навіть під наркозом — вчені

 Сьогодні  17:00

ШІ OpenAI самостійно отримав доступ до криптогаманця та витратив кошти

 Сьогодні  16:00

12 українських стартапів представлять Україну на Slush 2026

 Сьогодні  15:00

Як змінилися темпи кредитування бізнесу та населення у вересні 2026 — НБУ

 Сьогодні  14:00

Користувачі Біткоїна витратили майже $21 млн на комісії

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image