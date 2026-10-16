Мозок продовжує обробляти мову навіть під наркозом — вчені

Людський мозок здатний аналізувати мовлення та передбачати наступні слова навіть тоді, коли людина перебуває під загальною анестезією. Такого висновку дійшли американські дослідники, які зафіксували незвичайну активність нейронів у пацієнтів під час хірургічних операцій

Відкриття ставить під сумнів уявлення про те, що втрата свідомості повністю припиняє складну обробку інформації мозком.

Що відбувається з мозком під наркозом

Науковці Медичного коледжу Бейлора досліджували пацієнтів, яким проводили операції з приводу епілепсії. Завдяки спеціальним електродам Neuropixels вони змогли одночасно спостерігати за активністю сотень нейронів у гіпокампі — ділянці мозку, пов’язаній із пам’яттю та навчанням.

Спочатку учасникам відтворювали послідовності однакових звуків, серед яких іноді з’являлися несподівані сигнали.

Нейрони реагували на відмінності, а з повторенням експерименту дедалі краще розпізнавали незвичайні звуки. Це вказує на збереження певних механізмів навчання навіть за відсутності свідомості.

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Мозок зміг передбачати наступні слова

У наступному експерименті пацієнтам програвали короткі історії. Аналіз активності нейронів показав, що гіпокамп розрізняв певні категорії слів, зокрема іменники, дієслова та прикметники.

Більше того, сигнали містили інформацію, яка дозволяла прогнозувати наступні слова в реченнях.

Такий механізм називають прогнозувальним кодуванням. Мозок використовує попередній досвід та закономірності, щоб передбачати подальші події.

Водночас результати не доводять, що пацієнти свідомо розуміли почуті історії або запам’ятовували їх після операції.

Чому це відкриття важливе

Дослідження може допомогти краще зрозуміти природу свідомості та розробити нові нейроінтерфейси для людей, які втратили здатність говорити через інсульт чи травму.

Однак експерименти проводили за одного типу анестезії та досліджували конкретну ділянку мозку. Тому висновки не можна автоматично поширювати на сон або кому.

На думку редакції PSM, відкриття демонструє, що відсутність свідомості не означає повного припинення складної роботи мозку. Найперспективнішим напрямом стане дослідження того, як збережені мовні сигнали можна використовувати для відновлення комунікації пацієнтів із неврологічними порушеннями.

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Джерело: ScienceDaily.