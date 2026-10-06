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У Раді пропонують розширити підстави для відстрочки від мобілізації

06.10.2026 15:50
Микола Деркач

Постійний догляд за літньою людиною нерідко стає щоденною роботою для когось із родини. Коли близький не може залишатися сам, сім’я потребує зрозумілих правил, які враховують ці обставини

У Раді пропонують розширити підстави для відстрочки від мобілізації

Фото: chatgpt.com

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16118, який передбачає додаткову підставу для відстрочки від мобілізації через необхідність постійного догляду за членом сім’ї. Документ подали 1 жовтня 2026 року. Наразі він опрацьовується в комітеті та ще не став законом.

Ініціатива стосується військовозобов’язаних, які мають одного з батьків або члена сім’ї другого ступеня споріднення похилого віку, що потребує постійної сторонньої допомоги.

Йдеться про випадки, коли через хронічні захворювання, когнітивні розлади або інші стійкі порушення функцій організму людина частково чи повністю втратила здатність до самообслуговування або пересування.

За розбором положень законопроєкту, нову підставу пропонують пов’язати з підтвердженою потребою в догляді, без обов’язкової наявності встановленої інвалідності. Самого похилого віку або діагнозу буде недостатньо.

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Потребу в постійному догляді має підтверджувати висновок лікарсько-консультативної комісії або рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Додаткова умова — відсутність інших членів сім’ї першого ступеня споріднення, які можуть забезпечити догляд. Також передбачені випадки, коли такі родичі самі потребують постійної допомоги або вже доглядають за іншими членами сім’ї.

Аналогічну підставу пропонують передбачити для звільнення військовослужбовців зі служби під час воєнного стану. До ухвалення та набрання чинності законом ці пропозиції не змінюють чинних правил.

Редакція PSM звертає увагу, що практичне значення таких змін залежатиме від процедури підтвердження сімейних обставин. Важливо, щоб вона дозволяла перевірити реальну ситуацію, не змушуючи родини залишати людину без допомоги заради тривалого збирання довідок.

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Рубрики: Війна з РосієюЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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