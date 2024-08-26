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Антимонопольний комітет оштрафував компанію на 450 тисяч грн

26.08.2024 10:20
Ольга Деркач
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав, що ТОВ «Біхелс» вчинило порушення у вигляді поширення інформації, що вводить в оману

Антимонопольний комітет оштрафував компанію на 450 тисяч грн

Антимонопольний комітет оштрафував компанію на 450 тисяч грн Фото: freepik.com, pngwing.com

Як зазначає АМКУ, повідомлення на вебсайті «Біхелс» та на упаковці дієтичної добавки «Фемінозидтм» несло неправдиві відомості щодо властивостей дієтичної добавки, йдеться в повідомленні пресслужби АМКУ.

Розгляд справи розпочато Комітетом за заявою ТОВ «НВК «Екофарм».

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, стверджувати про наявність/відсутність властивостей дієтичної добавки «Фемінозидтм», зокрема, щодо «допомоги при захворюваннях та профілактики рецидивів, спричинених вірусом папіломи людини та вірусами герпесу різного типу»«Фемінозид — це вдосконалена формула для етіопатогенетичної підтримки жінок з урогенітальними вірусними захворюваннями» та можливість її призначення для лікування або профілактики можна лише на підставі наукових досліджень. У МОЗ відсутня будь-яка інформація щодо результатів таких досліджень.

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При цьому МОЗ зауважив, що вироби, які позиціонуються як продукція, якій притаманні фармакологічні, імунологічні властивості, підпадає під дію Закону України «Про лікарські засоби» і повинна бути внесена до Державного реєстру лікарських засобів України. Наявність фармакологічної, імунологічної дії притаманна лікарським засобам, а не харчовим продуктам. Дієтична добавка «Фемінозидтм» не зареєстрована на території України як лікарський засіб.

Варто зазначити, що належних доказів на підтвердження властивостей дієтичної добавки «Фемінозидтм», враховуючи особливості його складу, ТОВ «Біхелс» до Комітету не надало.

Дії ТОВ «Біхелс» визнано порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладено штраф у розмірі 450 000 грн. У ході розгляду справи ТОВ «Біхелс» припинило поширення інформації про властивості дієтичної добавки, про що повідомило Комітет.

Нагадаємо, що АМКУ дозволив Аврорі купити логістичний комплекс у Dragon Capital. Це один з найбільших складських комплексів під Києвом, загальною площею приблизно 97 000 кв. м. У 2022 році комплекс був майже повністю зруйнований внаслідок російської агресії.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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