Держборг України перевищив $169 млрд

Станом на 28 лютого 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 трлн грн, або $169,09 млрд

Зокрема:

державний та гарантований державою зовнішній борг — 5,1 трлн грн (72,75 % загальної суми), або $123,01 млрд;

державний та гарантований державою внутрішній борг — 1,9 трлн гривень (27,25 %), або $46,08 млрд.

Обсяг державного боргу України становив 6,7 трлн грн (96,02 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $162,36 млрд. У його структурі:

державний зовнішній борг — 4,9 трлн грн (69,81 %), або $118,05 млрд;

державний внутрішній борг — 1,8 трлн гривень (26,21 %), або $44,31 млрд.

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Станом на кінець лютого 2025 року гарантований державою борг України становив майже 279,4 млрд грн, або близько $6,73 млрд. Це приблизно 4% від загальної суми державного та гарантованого боргу.

У структурі гарантованого боргу:

зовнішній борг становив понад 206,1 млрд грн (або майже $5 млрд);

внутрішній борг — близько 73,2 млрд грн (або $1,76 млрд).

Упродовж лютого 2025 року сума державного та гарантованого боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,5 млрд грн. Натомість у доларовому еквіваленті борг дещо зріс — на $90 млн.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується як номінальна сума непогашених боргових зобов’язань у валюті позики. Його розмір визначається у гривнях і доларах США за офіційним курсом Національного банку України на останній день звітного періоду з урахуванням усіх операцій, проведених цього дня.

Нагадаємо, що через великі фінансові зобов’язання, зокрема внаслідок повномасштабної війни, Україні доведеться виплатити багато трильйонів боргів в найближчі десятиліття.

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Джерело: Міністерство фінансів України.