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Державний борг України досяг 92% ВВП — аналітики

09.01.2025 17:00
Микола Деркач
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Державний борг України на кінець 2024 року зріс до близько 7 трлн грн, що відповідає 92% від ВВП країни

Державний борг України досяг 92% ВВП — аналітики

Державний борг України досяг 92% ВВП — аналітики Фото: chatgpt.com, freepik.com

Такі дані наведені у підсумковому аналізі виконання державного бюджету за 2024 рік, підготовленому Аналітичним відділом Forbes Ukraine. Ця сума охоплює не лише прямі зобов’язання держави, але й борги, гарантовані урядом.

Структура та причини зростання боргу

Основна частина (96%) — припадає на прямий державний борг, тоді як борги, гарантовані державою, становлять лише 4%. Для порівняння, у 2023 році державний борг становив 5,5 трлн грн, що дорівнювало 84% ВВП.

Протягом 2024 року державний борг зростав переважно через значні внутрішні та зовнішні запозичення, необхідні для фінансування бюджету в умовах воєнного часу. Також на збільшення боргу вплинуло послаблення курсу гривні щодо провідних світових валют, яке призвело до зростання гривневого еквівалента зовнішніх боргів.

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Історичний контекст та міжнародні домовленості

До початку повномасштабного вторгнення, у 2021 році, державний борг України становив 2,67 трлн грн, що дорівнювало 49% ВВП.

У серпні 2024 року уряд досяг угоди з іноземними кредиторами щодо реструктуризації зовнішнього комерційного боргу (єврооблігацій). У межах домовленостей було одразу списано 25% основної суми боргу, що становить $5,85 млрд. Ще 12% ($2,8 млрд) залишаються умовними — їх може бути списано у 2029 році за умови, якщо ВВП України у 2028 році перевищить поточні прогнози Міжнародного валютного фонду щонайменше на 3%.

Динаміка ринків

Новина про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США у листопаді спричинила зростання цін на українські єврооблігації та ВВП-варанти. Загалом, у листопаді ціни на суверенні облігації України підвищилися на 12%. Інвестори очікують, що переобрання Трампа може пришвидшити завершення війни та стабілізувати фінансову ситуацію в країні. Це відбулося на тлі змін на світових фінансових ринках і сподівань на можливе проведення мирних переговорів.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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