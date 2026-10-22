Деяким українцям можуть обмежити розмір пенсії у 2027

В Україні у 2027 році можуть продовжити обмеження для частини отримувачів високих спеціальних пенсій. Відповідну норму передбачили у проєкті Державного бюджету на 2027 рік №16000, який Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради

Йдеться про пенсійні виплати, призначені за окремими спеціальними законами, якщо їхній розмір перевищує десять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У проєкті бюджету на 2027 рік цей показник пропонують встановити на рівні 2878 грн. Відповідно, десять прожиткових мінімумів становитимуть 28 780 грн.

Важливо, що понижувальний коефіцієнт мають застосовувати не до всієї пенсії, а лише до тієї її частини, яка перевищує встановлений поріг.

Обмеження можуть стосуватися пенсій, призначених за спеціальними нормами колишнім державним службовцям, народним депутатам, прокурорам, працівникам Національного банку, членам Кабміну, дипломатам, посадовцям місцевого самоврядування, судовим експертам, науковцям та деяким іншим категоріям. Аналогічний механізм для високих спеціальних пенсій діє і у 2026 році.

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При цьому передбачені винятки для захисників України. Понижувальні коефіцієнти не мають застосовуватися до виплат осіб, які безпосередньо брали участь в АТО, ООС або заходах із захисту України від російської агресії. Також виняток стосується пенсій у зв’язку з втратою годувальника для членів сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників.

Конкретний порядок застосування коефіцієнтів має визначити Кабінет Міністрів. У 2026 році для суми перевищення застосовуються коефіцієнти від 0,5 до 0,1 залежно від розміру пенсії.

Водночас говорити про остаточне запровадження цих правил у 2027 році поки зарано. Проєкт Держбюджету №16000 зареєстрували 15 вересня, і він ще проходить парламентську процедуру, тому окремі положення документа можуть змінитися до остаточного ухвалення.

Редакція PSM звертає увагу, що запропоноване обмеження не означає масового зменшення пенсій українців. Воно стосується визначених категорій спеціальних пенсій та лише частини виплати понад встановлений поріг. Остаточні умови стануть відомі після ухвалення Державного бюджету на 2027 рік і затвердження урядом відповідного порядку.

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За матеріалами napensii.ua.