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Пенсіонерам слід звернутися до ПФУ, щоб отримати ці пільги та доплати

13.10.2026 13:10
Микола Деркач

Окремі пенсіонери можуть оформити знижку на комунальні послуги та надбавку на утримання дітей. Для їх призначення потрібно подати заяву й документи, які підтверджують право на підтримку

Пенсіонерам слід звернутися до ПФУ, щоб отримати ці пільги та доплати

Фото: chatgpt.com

Про умови оформлення розповідає Пенсійний фонд України у роз’ясненнях щодо комунальних пільг та надбавки на дітей.

Пільга на комуналку. Пенсіонери, які працювали в сільській місцевості та залишилися там проживати, можуть отримати 100% знижку в межах установлених норм. Зокрема, це стосується педагогів, медичних і фармацевтичних працівників, бібліотекарів та працівників музеїв.

Потрібно мати щонайменше три роки відповідного стажу й на момент виходу на пенсію працювати на посаді, що давала право на пільгу. На членів сім’ї ця знижка не поширюється. Для оформлення потрібні заява, підтвердження проживання в селі, а для внесення до Реєстру пільговиків — довідка про право на пільгу.

У 2026 році середньомісячний дохід сім’ї на одну особу за попередні шість місяців має не перевищувати 4660 грн. Тим, хто вже отримував пільгу, право на продовження визначають автоматично, якщо відповідні обставини не змінилися.

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Надбавка на дітей до 18 років. Її призначають непрацюючим пенсіонерам, які утримують неповнолітніх дітей. Заявник також не повинен бути ФОП. Надбавку отримує лише один із батьків.

До ПФУ подають заяву, паспорт, податковий номер, свідоцтво про народження дитини, підтвердження утримання або спільного проживання та документи про відсутність роботи. Потрібне також підтвердження неотримання відповідної соціальної допомоги на дитину. Якщо дитина отримує пенсію або державну допомогу як дитина з інвалідністю, надбавку не призначають.

Звернутися за надбавкою можна до сервісного центру ПФУ або через його вебпортал. Ці способи доступні й для оформлення комунальної пільги.

Редакція PSM звертає увагу, що самого пенсійного посвідчення для цих виплат недостатньо: необхідно підтвердити конкретні підстави та подати заяву.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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