Один рік роботи за два: кому в Україні подвоюють стаж для пенсії

В Україні окремі категорії працівників мають право на зарахування років роботи до пенсійного стажу в подвійному розмірі. Це означає, що за певних умов п’ять років роботи можуть врахувати як десять. Однак така пільга діє не для всіх, а її застосування залежить від професії, місця роботи та періоду працевлаштування

Про це повідомляє видання «На пенсії» з посиланням на роз’яснення Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Кому зараховують подвійний стаж

Відповідно до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення», особливий порядок обчислення стажу передбачений для працівників окремих медичних закладів.

Зокрема, йдеться про роботу в:

лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я;

закладах та відділеннях, де лікують людей із ВІЛ або СНІДом;

інших інфекційних лікарнях і відділеннях;

патолого-анатомічних відділеннях;

реанімаційних відділеннях медичних закладів;

психіатричних закладах охорони здоров’я.

Роботу в таких установах закон дозволяє зараховувати до стажу в подвійному розмірі.

Водночас це не нова законодавча ініціатива, а чинна пільга, порядок застосування якої додатково роз’яснив Пенсійний фонд.

Чи збільшиться пенсія вдвічі

У ПФУ наголошують, що потрібно розрізняти стаж, який використовується для визначення права на призначення пенсії, і страховий стаж, від якого залежить розмір виплати.

Ключове значення має дата 1 січня 2004 року.

За періоди роботи до цієї дати стаж обчислюють за правилами законодавства, що діяло раніше, на підставі відповідних документів.

Після 1 січня 2004 року пільговий порядок обчислення застосовують для визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах або за вислугу років.

Проте для розрахунку суми пенсійної виплати роботу після цієї дати враховують у звичайному, одинарному розмірі.

Отже, подвійне зарахування може допомогти виконати вимоги для призначення відповідного виду пенсії, але не означає автоматичного збільшення самої виплати.

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Як підтвердити право на подвійний стаж

Для підтвердження періодів роботи до 2004 року основним документом зазвичай є трудова книжка. Якщо необхідних записів немає, можуть знадобитися додаткові документи, які засвідчують місце та період роботи.

Починаючи з 2004 року страховий стаж обчислюють за відомостями персоніфікованого обліку в державному реєстрі застрахованих осіб.

Окремо ПФУ пояснив правила врахування відпустки для догляду за дитиною до трьох років. Такий період зараховують до страхового стажу в одинарному, а не подвійному розмірі.

На думку редакції PSM, пільгове обчислення стажу може мати істотне значення для працівників медичної сфери, особливо тих, хто багато років працював у складних та небезпечних умовах. Однак важливо перевіряти не лише загальну кількість відпрацьованих років, а й те, як вони відображені в документах Пенсійного фонду. Подвійний стаж не гарантує подвоєння пенсії, тому перед оформленням виплат доцільно уточнити, які саме періоди роботи можуть бути враховані на пільгових умовах.

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