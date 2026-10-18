Доплата 2595 грн до пенсії: хто має право та що може змінитися у 2027

Непрацюючі пенсіонери, які постійно живуть у визначених чорнобильських зонах відселення, можуть отримувати щомісячну доплату. Право на неї залежить від статусу постраждалого та історії проживання або роботи на цих територіях

Умови виплати роз’яснив Пенсійний фонд України.

Кому належать 2595 грн

У 2026 році доплату передбачено статтею 29 закону про державний бюджет. Для її отримання пенсіонер має не працювати та відповідати таким умовам:

мати статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;

постійно проживати в зоні безумовного обов’язкового або гарантованого добровільного відселення;

проживати чи працювати у визначених зонах станом на 26 квітня 1986 року або в період від цієї дати до 1 січня 1993 року, у зв’язку з чим отримати відповідний статус.

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Доплата не встановлюється людям, які після аварії виїхали за межі цих зон, а потім повернулися. Обмеження також стосується осіб, які після аварії зареєстрували там місце проживання або переїхали туди.

Як перевіряють право на виплату

ПФУ використовує відомості державних реєстрів. Якщо даних про проживання у визначений період немає, враховують сукупність обставин: статус постраждалого та відсутність у демографічному реєстрі й системі ДМС відомостей про зміну місця проживання після 1 січня 1993 року.

Що очікується у 2027 році

За інформацією видання «На пенсії», попередні бюджетні розрахунки передбачають можливе збільшення доплати до 2878 грн — на 283 грн. Однак цю суму не слід подавати як уже гарантовану: остаточний розмір і правила визначатиме ухвалений закон про бюджет на 2027 рік.

На думку редакції PSM, ключове для отримувачів — перевіряти не лише суму доплати, а й відповідність усім умовам. Сам статус постраждалого чи нинішня реєстрація у відповідній зоні окремо не підтверджують права на виплату.

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Допоміжні джерела: На пенсії.