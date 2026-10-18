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Доплата 2595 грн до пенсії: хто має право та що може змінитися у 2027

18.10.2026 14:30
Микола Деркач

Непрацюючі пенсіонери, які постійно живуть у визначених чорнобильських зонах відселення, можуть отримувати щомісячну доплату. Право на неї залежить від статусу постраждалого та історії проживання або роботи на цих територіях

Доплата 2595 грн до пенсії: хто має право та що може змінитися у 2027

Фото: chatgpt.com

Умови виплати роз’яснив Пенсійний фонд України.

Кому належать 2595 грн

У 2026 році доплату передбачено статтею 29 закону про державний бюджет. Для її отримання пенсіонер має не працювати та відповідати таким умовам:

  • мати статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • постійно проживати в зоні безумовного обов’язкового або гарантованого добровільного відселення;
  • проживати чи працювати у визначених зонах станом на 26 квітня 1986 року або в період від цієї дати до 1 січня 1993 року, у зв’язку з чим отримати відповідний статус.

Читайте також: Пенсіонерам слід звернутися до ПФУ, щоб отримати ці пільги та доплати

Доплата не встановлюється людям, які після аварії виїхали за межі цих зон, а потім повернулися. Обмеження також стосується осіб, які після аварії зареєстрували там місце проживання або переїхали туди.

Як перевіряють право на виплату

ПФУ використовує відомості державних реєстрів. Якщо даних про проживання у визначений період немає, враховують сукупність обставин: статус постраждалого та відсутність у демографічному реєстрі й системі ДМС відомостей про зміну місця проживання після 1 січня 1993 року.

Що очікується у 2027 році

За інформацією видання «На пенсії», попередні бюджетні розрахунки передбачають можливе збільшення доплати до 2878 грн — на 283 грн. Однак цю суму не слід подавати як уже гарантовану: остаточний розмір і правила визначатиме ухвалений закон про бюджет на 2027 рік.

На думку редакції PSM, ключове для отримувачів — перевіряти не лише суму доплати, а й відповідність усім умовам. Сам статус постраждалого чи нинішня реєстрація у відповідній зоні окремо не підтверджують права на виплату.

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Допоміжні джерела: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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