Дизайн банкнот євро змінять вперше за 23 роки

Європейський центральний банк оновить дизайн банкнот євро вперше з моменту їхнього запуску 23 роки тому. Наразі фахівці визначаються з новим зображенням, серед можливих сюжетів можуть бути культурні діячі, такі як німецький композитор Людвіг ван Бетховен, або птахи і річки

Оновлення покликане зробити банкноти більш привабливими та зрозумілими. Наразі на них зображені безіменні мости та вікна. Дизайнери можуть обрати один з двох альтернативних наборів мотивів: європейська культура або поєднання річок, птахів та європейських інституцій.

У першому випадку на лицьових сторонах шести номіналів банкнот євро будуть зображені відомі європейці.

У порядку зростання номіналу банкнот: грецька оперна співачка Марія Каллас, Бетховен, польсько-французька вчена Марія Кюрі, іспанський письменник Мігель де Сервантес, італійський художник і винахідник Леонардо да Вінчі та австрійська активістка руху за мир Берта фон Саттнер.

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Ці імена, запропоновані групою незалежних експертів, а потім обрані ЄЦБ, можуть виявитися суперечливими, оскільки представлені лише шість з 20 країн єврозони.

На реверсі будуть зображені культурні події або об’єкти, такі як пісенний фестиваль або бібліотека.

Альтернативний мотив — птахи та річки на лицьовій стороні банкнот, а також європейські інституції, включаючи сам ЄЦБ, на зворотному боці.

ЄЦБ оголосить конкурс цього року і обере дизайн у 2026 році, хоча нові банкноти з’являться в обігу лише через кілька років.

Також наприкінці минулого року ЄЦБ опублікував другий звіт про хід підготовки до запровадження цифрового євро, що закладає основу для потенційного випуску CBDC.

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За матеріалами: independent.co.uk.