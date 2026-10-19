Кількість банкрутств в Україні зросла — Опендатабот

За дев’ять місяців 2026 року в Україні зафіксували 1 293 справи про банкрутство фізичних осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найчастіше процедуру ініціюють українці віком від 25 до 45 років, а найбільше справ розглядають у судах столиці

Скільки українців оголошують себе банкрутами

Кількість громадян, які звертаються до суду для визнання неплатоспроможності, зростає четвертий рік поспіль після скорочення у 2022 році.

За перші дев’ять місяців 2026 року таких випадків уже на 40% більше, ніж за весь 2024 рік, коли зафіксували 927 справ. Показник також майже зрівнявся з результатом усього 2025 року — тоді було 1 348 випадків.

Загалом із 2021 року в Україні зафіксували 5 014 людей у справах про неплатоспроможність.

Хто найчастіше стає банкрутом

У 2026 році серед українців у справах про банкрутство переважають жінки — 685 осіб, або 53%. На чоловіків припадає 608 випадків. Торік співвідношення було протилежним: чоловіки становили 51%.

Найбільша вікова категорія — від 25 до 45 років. До неї належать 876 осіб, або майже 68% усіх випадків. Ще 304 українці старші за 45 років, а 113 — молодші за 25 років.

Наймолодшому учаснику справи про банкрутство цього року 20 років, найстаршому — 77.

У яких регіонах найбільше банкрутств

Лідером за кількістю справ став Київ — 228 випадків. Далі йдуть Київська область зі 130 справами та Львівська зі 109. На ці три регіони припадає понад третина загального показника.

Найбільше серед зазначених в аналітиці регіонів кількість справ зросла на Кіровоградщині — зі 20 до 43, або на 115%. На Київщині приріст становив 86%, а на Тернопільщині — 64%.

Читайте також: Скільки банкрутів з’явилося в Україні від початку року — Опендатабот

Водночас на Вінниччині кількість випадків скоротилася із 77 до 63, на Одещині — із 68 до 64, а на Миколаївщині — із 16 до 11.

Що означає банкрутство для українців

Фізичні особи отримали можливість офіційно визнавати себе банкрутами у жовтні 2019 року. Ініціювати процедуру може лише сам боржник, а не кредитори.

Водночас банкрутство не гарантує повного списання заборгованості. Частину боргів можуть погасити коштом продажу майна, а аліментні зобов’язання взагалі не підлягають списанню.

Крім того, протягом п’яти років людина повинна повідомляти про свою неплатоспроможність перед оформленням кредитів або позик. Повторно ініціювати банкрутство в цей період також не можна, якщо не погашено всі борги.

На думку редакції PSM, збільшення кількості справ свідчить про зростання використання українцями законної процедури врегулювання боргів. Водночас сама статистика не дозволяє однозначно оцінити фінансове становище всього населення, оскільки охоплює лише громадян, які звернулися до суду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Борги з українців стягуватимуть по-новому: що зміниться

Частка непрацюючих кредитів у банках упала до мінімуму з 2009 року

Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я

Джерело: Опендатабот.