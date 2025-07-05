НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену Нацполіції

У День Національної поліції, 4 липня 2025 року, Нацбанк ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Національна поліція України», що вшановує професіоналізм, мужність та відданість працівників поліції, які щоденно стоять на сторожі безпеки громадян

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Її презентація відбулася за участі заступника Голови НБУ Олексія Шабана та Голови Нацполіції Івана Вигівського.

«Десять років тому на українські вулиці вийшли перші патрулі принципово нової Національної поліції, відкриваючи особливу сторінку в історії української державності. Це стало втіленням справжньої філософії служіння, де закон, справедливість і людяність є головним дороговказом. Сьогодні Національна поліція України – надійний щит та опора для країни, на фронті і в тилу. Саме тому наша нова обігова пам’ятна монета – не просто грошовий знак, а символ пошани та вдячності українським поліцейським», – сказав Олексій Шабан.

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Національна поліція України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

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Про дизайн монети

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Реверс – тематичний: на ньому зображено композицію, що демонструє представників різних підрозділів поліції, які уособлюють професійність, мужність і відданість службі. Над композицією розміщена емблема Національної поліції України – восьмикутна зірка з малим Державним Гербом України в центрі.

По колу монети зазначено написи: угорі – НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ, внизу – СЛУЖИТИ ТА ЗАХИЩАТИ – гасло, що відображає основну місію цього правоохоронного органу.

Про обіг та реалізацію монети

Нацбанк поступово підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться вони від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Національна поліція України» буде сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 таких обігових пам’ятних монет. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Національної поліції України на тлі Державного прапора України. Тираж роликів – 20 тис. шт.

Придбати ролик з 25 обігових пам’ятних монет можна з 8 липня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тис. таких роликів), а також у банках-дистриб’юторах (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).

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