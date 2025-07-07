НБУ випустив у обіг нову пам’ятну монету з серії «Збройні Сили України»

Нацбанк України випустив у обіг пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА “Vampire”», присвячену потужному багатоцільовому дрону Vampire

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Продовжуємо вшановувати на монетах українську зброю та її творців, — йдеться у повідомленні. — Сьогодні в обіг вийшла нова монета з серії “Збройні Сили України”, що логічно продовжує цей тематичний напрям».

Зазначається, що Vampire — високоточний безпілотний літальний апарат нового покоління, розроблений українською компанією SkyFall у 2022 році для забезпечення потреб Сил безпеки й оборони у відсічі повномасштабної російської агресії проти України.

Перший такий дрон піднявся у повітря рівно три роки тому, 6 липня 2022 року. Він має шість гвинтів, може нести 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, підніматися на висоту до 500 метрів і має рекомендовану дальність польоту до 15 км.

Цей український гексакоптер зарекомендував себе як високоефективний засіб ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Від противника він отримав прізвисько «Баба Яга» – через нищівну силу ударів.

Завдяки універсальності, технологічності та бойовій надійності його активно використовують підрозділи Сил безпеки й оборони України, а понад мільйон проведених бойових операцій засвідчують його ефективність та надійність.

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Як виглядає пам’ятна монета?

На її аверсі зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслює оборонний характер спротиву. Праворуч – підбитий ворожий танк, який палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Vampire.

На реверсі монети зображено гексакоптер Vampire у ключовий момент виконання бойового завдання – у польоті під час скидання боєприпасу. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником. У верхній частині монети – напис VAMPIRE.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Як її можна придбати?

З 8 липня 2025 року пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА “Vampire”» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб’юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

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