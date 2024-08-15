Роберт Кіосакі застеріг людей, що зберігають гроші в доларах США

На тлі своїх постійних попереджень про фінансовий крах, який, на його думку, вразить Сполучені Штати, а також решту світу, Роберт Кійосакі звернувся із пересторогою до людей, які заощаджують гроші в доларах США

Популярний інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато», обговорюючи економіку з засновником Miles Franklin Precious Metals Енді Шектманом, висловив думку, що доларові заощадження в небезпеці.

За словами Кійосакі, долар «дав поштовх фондовому ринку, і коли говорять про бульбашку, потрійну бульбашку, це акції, паперові активи, нерухомість, а долар зазнає краху». Він застеріг людей, які мають заощадження в американській фіатній валюті:

«Якщо ви все ще вірите у силу долара, то у вас серйозні проблеми. Якщо ви заощаджуєте гроші, вкладаючи їх у свої 401k або IRA, я б назвав вас невдахами, а я не хочу, щоб ви були невдахами, тому, пані та панове, це найкритичніший час в історії».

Не вчить свиней співати

Крім того, фінансовий експерт зазначив, що багато людей сьогодні залишаються необізнаними щодо «інфляції та інших нісенітниць, які відбуваються», тому намагатися просвітити їх і змусити змінити їхні усталені переконання та практики буде дуже складним завданням:

«У мене є приказка: «Не вчіть свиней співати; це марна трата вашого часу, і це дратує свиню.» Вони все ще вірять у те, що треба ходити до школи, влаштовуватися на роботу, заощаджувати гроші, платити податки, вибиратися з боргів та інвестувати в 401k або IRA; сьогодні вони стануть найбільшими невдахами».

Нагадаємо, що Кійосакі вже давно попереджав про падіння вартості долара США, а нещодавно зазначив, що і без того жахлива ситуація буде тільки погіршуватися, особливо через те, що в школах, на його думку, не дуже добре викладають фінансову грамотність.

Крім того, він виступає за відмову від «фальшивих» фіатних грошей і банків та інвестування в такі активи, як Біткоїн, золото і срібло, рекламуючи їх як найкращий спосіб захистити своє багатство від «злочинної» політики фінансової влади.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами finbold.com