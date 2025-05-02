Що робити, якщо пенсію не виплачували: повернення грошей за минулі роки

У разі, якщо пенсіонер із власної вини не отримував пенсію впродовж певного періоду, він може претендувати на виплату за минулі роки. Проте, відповідно до законодавства, ці виплати обмежуються трирічним терміном — отримати гроші можна не більше ніж за три роки до дати звернення

Про порядок дій та відповідні обмеження нагадали у Пенсійному фонді України.

Як отримати пенсію за минулі роки

Згідно зі статтею 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонер має право на отримання нарахованих, але своєчасно не виплачених пенсій, якщо затримка сталася з його вини. Водночас максимальний строк, за який може бути здійснена така виплата, становить три роки.

Щоб поновити виплату, необхідно:

Особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Надати документи: паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Подати заяву про поновлення виплати пенсії.

Як здійснюється виплата

Виплата недоотриманої пенсії проводиться частинами:

Одноразово сплачують суму не більше ніж за 12 місяців.

сплачують суму не більше ніж за 12 місяців. Решта коштів виплачується щомісячно рівними частинами, розмір яких не перевищує місячну пенсію заявника на момент звернення (тобто поточну суму виплат буде подвоєно).

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У яких випадках виплату пенсії можуть припинити

Пенсійний фонд припиняє виплати у таких випадках:

надання документів з недостовірними даними при оформленні пенсії;

виїзд пенсіонера за кордон на постійне місце проживання (якщо інше не передбачено міжнародними договорами);

смерть пенсіонера;

неотримання пенсії через поштове відділення протягом шести місяців поспіль;

втрата статусу особи з інвалідністю;

працевлаштування на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років, для осіб, які вже отримують таку пенсію;

інші підстави, передбачені законом, зокрема завершення навчання дітей, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Також виплати можуть бути призупинені, якщо обраний пенсіонером банк виключено з переліку уповноважених банків.

У разі припинення пенсійних виплат без пояснень, слід звернутися до Пенсійного фонду з письмовим запитом, щоб дізнатися про причини такого рішення.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

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