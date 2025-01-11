Скільки доларів та євро українці продали та купили за час війни

Українці продовжують активно купувати та продавати іноземну валюту навіть у складних умовах повномасштабної війни. За даними 2024 року, обсяги купівлі перевищили продаж на $12,2 млрд: $30,7 млрд проти $18,5 млрд відповідно. Помітне зростання відбулося насамперед у сегменті готівкових операцій
Про це йдеться у матеріалі slovoidilo.ua.
Валютні операції у 2022 році
У 2022 році українці придбали валюти на понад $15 млрд. Із них:
- $12,3 млрд — у готівковій формі;
- $3,17 млрд — безготівково.
Найменший попит на валюту спостерігався з березня по червень, а пік купівлі припав на грудень.
Продаж валюти у 2022 році становив $11,3 млрд у готівковій формі, причому найвищий показник фіксувався наприкінці року. Щодо безготівкових операцій, то українці продали $3,2 млрд, зокрема найбільше у лютому.
Динаміка валютних операцій у 2023 році
У 2023 році обсяги купівлі валюти значно зросли і становили трохи більше ніж $23 млрд:
- $18,9 млрд — готівкою;
- $4 млрд — безготівково.
Пік купівлі готівкової валюти припав на грудень, а найбільші обсяги безготівкових операцій спостерігалися у жовтні. Продаж валюти становив $18,2 млрд: найбільше готівки було реалізовано у серпні, а безготівкових операцій — наприкінці року.
Цікаве по темі: Чи готова Україна до фінансової інклюзії: ініціативи НБУ та політичні перепони
Рекорди 2024 року
Минулого року українці придбали $30,7 млрд валюти, зокрема:
- $25,9 млрд — у готівковій формі;
- $4,8 млрд — безготівково.
Найбільші обсяги купівлі готівкової валюти припали на другу половину року. З липня по грудень щомісячні обсяги перевищували $2 млрд:
- липень — $2,36 млрд;
- серпень — $2,04 млрд;
- вересень — $2,27 млрд;
- жовтень — $2,59 млрд;
- листопад — $2,4 млрд;
- грудень — $2,49 млрд.
Натомість найбільші безготівкові покупки були зафіксовані у січні ($0,49 млрд) та грудні ($0,45 млрд).
Українці продали $18,5 млрд валюти, зокрема:
- $14,9 млрд — готівкової;
- $3,6 млрд — безготівкової.
Найактивніші продажі готівкової валюти спостерігалися у липні та серпні ($1,33 млрд у кожному місяці), тоді як у безготівковому сегменті лідером став грудень ($0,34 млрд).
Загальні тенденції
Попит на іноземну валюту в Україні продовжує зростати, особливо в готівковому сегменті. Різниця між купівлею та продажем у 2024 році наочно демонструє, що громадяни активно готуються до економічних викликів, диверсифікуючи свої заощадження.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Які фінтех-тренди домінуватимуть у 2025: еволюція галузі
Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
Open Banking та майбутнє українського фінтеху: інтерв’ю з директором ЄМА Олександром Карповим