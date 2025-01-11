Скільки доларів та євро українці продали та купили за час війни

Українці продовжують активно купувати та продавати іноземну валюту навіть у складних умовах повномасштабної війни. За даними 2024 року, обсяги купівлі перевищили продаж на $12,2 млрд: $30,7 млрд проти $18,5 млрд відповідно. Помітне зростання відбулося насамперед у сегменті готівкових операцій

Про це йдеться у матеріалі slovoidilo.ua.

Валютні операції у 2022 році

У 2022 році українці придбали валюти на понад $15 млрд. Із них:

$12,3 млрд — у готівковій формі;

$3,17 млрд — безготівково.

Найменший попит на валюту спостерігався з березня по червень, а пік купівлі припав на грудень.

Продаж валюти у 2022 році становив $11,3 млрд у готівковій формі, причому найвищий показник фіксувався наприкінці року. Щодо безготівкових операцій, то українці продали $3,2 млрд, зокрема найбільше у лютому.

Динаміка валютних операцій у 2023 році

У 2023 році обсяги купівлі валюти значно зросли і становили трохи більше ніж $23 млрд:

$18,9 млрд — готівкою;

$4 млрд — безготівково.

Пік купівлі готівкової валюти припав на грудень, а найбільші обсяги безготівкових операцій спостерігалися у жовтні. Продаж валюти становив $18,2 млрд: найбільше готівки було реалізовано у серпні, а безготівкових операцій — наприкінці року.

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Рекорди 2024 року

Минулого року українці придбали $30,7 млрд валюти, зокрема:

$25,9 млрд — у готівковій формі;

$4,8 млрд — безготівково.

Найбільші обсяги купівлі готівкової валюти припали на другу половину року. З липня по грудень щомісячні обсяги перевищували $2 млрд:

липень — $2,36 млрд;

серпень — $2,04 млрд;

вересень — $2,27 млрд;

жовтень — $2,59 млрд;

листопад — $2,4 млрд;

грудень — $2,49 млрд.

Натомість найбільші безготівкові покупки були зафіксовані у січні ($0,49 млрд) та грудні ($0,45 млрд).

Українці продали $18,5 млрд валюти, зокрема:

$14,9 млрд — готівкової;

$3,6 млрд — безготівкової.

Найактивніші продажі готівкової валюти спостерігалися у липні та серпні ($1,33 млрд у кожному місяці), тоді як у безготівковому сегменті лідером став грудень ($0,34 млрд).

Загальні тенденції

Попит на іноземну валюту в Україні продовжує зростати, особливо в готівковому сегменті. Різниця між купівлею та продажем у 2024 році наочно демонструє, що громадяни активно готуються до економічних викликів, диверсифікуючи свої заощадження.

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